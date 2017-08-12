Умер актер Виктор Смирнов

Актер театра и кино Виктор Смирнов умер в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни, сообщает радиостанция «Эхо Москвы». Причина смерти в публикации не указана. Смирнов с 80-х годов служил в Александрийском театре, исполнил свыше 70 ролей в кино. В 1992 году он удостоился звания народного артиста России.