Умер актер Виктор Смирнов
Актер театра и кино Виктор Смирнов умер в
Актер театра и кино Виктор Смирнов умер в
Причина смерти в публикации не указана.
Смирнов окончил Горьковское театральное училище, с 80-х годов служил в Александрийском театре. Он исполнил свыше 70 ролей в кино, в том числе играл в «Борисе Годунове» (1986), «Улицах разбитых фонарей» (1998), «Агенте национальной безопасности — 2» (2000), «Мастере и Маргарите» (2005) и «Ликвидации» (2007). В 1992 году Смирнов удостоился звания народного артиста России.