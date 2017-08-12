В Краснодаре прошел День физкультурника

Праздник прошел на улице Красной и у Дворца спорта «Олимп». Участников приветствовали начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников и основатель благотворительного фонда «Доступный спорт», чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог.

«Физкультура, спорт — залог здоровья, красоты, неугасающей жизненной энергии. В Краснодаре почитают славные спортивные традиции, ни одно значимое событие не обходится без активного участия спортсменов. Сердечно поздравляю с праздником всех, кому близок спорт! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, олимпийского упорства, достижения самых смелых целей и новых побед», — цитирует Мирошникова пресс-служба администрации Краснодара.

Пирог заявил, что Краснодар стал территорией спорта.

«Я высоко оцениваю ту поддержку, которую оказывает глава города Евгений Первышов развитию массового спорта и физкультуры, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в столице Кубани. Только через организацию таких массовых ярких спортивных праздников мы привлечем детей к спорту, отлучим их от улицы. Это подтверждает и статистика — в Краснодаре в 2017 году значительно возрос интерес молодежи к спорту, в разы увеличилось количество детей, занимающихся в детско-юношеских школах. Девиз “В здоровом теле — здоровый дух” актуален и сегодня», — сказал он.

На улице Красной прошел мини-турнир по регби, состоялись турниры по стритболу, бадминтону и мини-футболу соревнования и показательные выступления по самбо, дзюдо, борьбе сумо. Спортсменки ФК «Кубаночка» провели открытую тренировку и показали мастер-класс по владению мячом юным воспитанникам городской хоккейной школы «Акулы- 2011».

Все желающие смогли понаблюдать и за открытой тренировкой сборной команды Краснодарского края по пауэрлифтингу и увидеть открытые тренировки по фитнесу, которые прошли на улице Красной у сквера имени Жукова. У «Олимпа» прошло показательное тестирование нормативов ГТО по туризму, его организовали для 130 воспитанников муниципальных школ спортивной направленности. Инструкторы показали приемы спортивного ориентирования на местности, умение быстро установить палатку и правильно собрать рюкзак.