В Краснодаре прошел День физкультурника
В Краснодаре 12 августа отметили День физкультурника.
В Краснодаре 12 августа отметили День физкультурника.
Праздник прошел на улице Красной и у Дворца спорта «Олимп». Участников приветствовали начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников и основатель благотворительного фонда «Доступный спорт», чемпион мира по боксу, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Пирог.
«Физкультура, спорт — залог здоровья, красоты, неугасающей жизненной энергии. В Краснодаре почитают славные спортивные традиции, ни одно значимое событие не обходится без активного участия спортсменов. Сердечно поздравляю с праздником всех, кому близок спорт! Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, олимпийского упорства, достижения самых смелых целей и новых побед», — цитирует Мирошникова
Пирог заявил, что Краснодар стал территорией спорта.
«Я высоко оцениваю ту поддержку, которую оказывает глава города Евгений Первышов развитию массового спорта и физкультуры, пропаганде здорового образа жизни среди молодежи в столице Кубани. Только через организацию таких массовых ярких спортивных праздников мы привлечем детей к спорту, отлучим их от улицы. Это подтверждает и статистика — в Краснодаре в 2017 году значительно возрос интерес молодежи к спорту, в разы увеличилось количество детей, занимающихся в
На улице Красной прошел
Все желающие смогли понаблюдать и за открытой тренировкой сборной команды Краснодарского края по пауэрлифтингу и увидеть открытые тренировки по фитнесу, которые прошли на улице Красной у сквера имени Жукова. У «Олимпа» прошло показательное тестирование нормативов ГТО по туризму, его организовали для 130 воспитанников муниципальных школ спортивной направленности. Инструкторы показали приемы спортивного ориентирования на местности, умение быстро установить палатку и правильно собрать рюкзак.
В Краснодаре физкультурой и спортом систематически занимаются почти 400 тыс. человек.