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16:55 (мск), источник: Pro Город Самара

На Новокуйбышевском шоссе произошла страшная авария

По сообщениям очевидцев, пострадало пять человек, среди которых ребенок.

12 августа на Новокуйбышевском шоссе произошло ДТП. Столкнулись автомобили «ВАЗ» и иномарка. Как сообщили очевидцы, в результате столкновения пострадало пять человек, среди которых ребенок 5−6 лет и подросток 15 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. Сообщается, что погибших нет.

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