На Новокуйбышевском шоссе произошла страшная авария

12 августа на Новокуйбышевском шоссе произошло ДТП. Столкнулись автомобили «ВАЗ» и иномарка. Как сообщили очевидцы, в результате столкновения пострадало пять человек, среди которых ребенок 5−6 лет и подросток 15 лет.