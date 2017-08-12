На Новокуйбышевском шоссе произошла страшная авария
По сообщениям очевидцев, пострадало пять человек, среди которых ребенок.
По сообщениям очевидцев, пострадало пять человек, среди которых ребенок.
12 августа на Новокуйбышевском шоссе произошло ДТП. Столкнулись автомобили «ВАЗ» и иномарка. Как сообщили очевидцы, в результате столкновения пострадало пять человек, среди которых ребенок 5−6 лет и подросток 15 лет.
На месте происшествия работают спасатели и скорая помощь. Сообщается, что погибших нет.