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16:48 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Более пяти тысяч человек отметили День физкультурника в «Лужниках»

Всего в рамках праздника прошло 250 городских, окружных и районных спортивных мероприятий.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В столице завершились мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Главную площадку празднования в «Лужниках» посетили более пяти тысяч человек.

«Сегодня в Москве создана вся необходимая инфраструктура для того, чтобы каждый житель столицы мог вести здоровый и активный образ жизни», — отметил на открытии праздника исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и туризма Москвы Алексей Кондаранцев.

Гостям праздника предложили выполнить нормы комплекса ГТО. Кроме того, в «Лужниках» состоялись соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, дартсу, шахматам, теннису, гиревому спорту, перетягиванию каната и настольному теннису.

Во время загрузки произошла ошибка.

На территории спорткомплекса также прошли финальные соревнования Спартакиады трудящихся Москвы, в которых участвовали коллективы спортивных клубов, предприятий и учреждений столицы.

Люди с ограниченными возможностями здоровья отметили День физкультурника в Измайловском парке.

В соревнованиях принимали участие граждане старше 14 лет с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта и общими заболеваниями.

Всего в рамках Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя прошло 250 городских, окружных и районных спортивно-массовых мероприятий.

День физкультурника отмечается ежегодно с 1939 года во вторую субботу августа.

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