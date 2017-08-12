Более пяти тысяч человек отметили День физкультурника в «Лужниках»
Всего в рамках праздника прошло 250 городских, окружных и районных спортивных мероприятий.
Всего в рамках праздника прошло 250 городских, окружных и районных спортивных мероприятий.
В столице завершились мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника. Главную площадку празднования в «Лужниках» посетили более пяти тысяч человек.
«Сегодня в Москве создана вся необходимая инфраструктура для того, чтобы каждый житель столицы мог вести здоровый и активный образ жизни», — отметил на открытии праздника исполняющий обязанности руководителя Департамента спорта и туризма Москвы Алексей Кондаранцев.
Гостям праздника предложили выполнить нормы комплекса ГТО. Кроме того, в «Лужниках» состоялись соревнования по легкой атлетике, волейболу,
На территории спорткомплекса также прошли финальные соревнования Спартакиады трудящихся Москвы, в которых участвовали коллективы спортивных клубов, предприятий и учреждений столицы.
В соревнованиях принимали участие граждане старше 14 лет с поражением
Всего в рамках Всероссийского дня физкультурника и Дня строителя прошло 250 городских, окружных и районных
День физкультурника отмечается ежегодно с 1939 года во вторую субботу августа.