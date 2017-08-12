В Ростове до 15 августа сохранится высокий риск природных пожаров
Спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности.
Спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности.
Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости леса — сохранится в
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Спасатели настоятельно рекомендуют ростовчанам соблюдать правила безопасности, в том числе не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш, крайне осторожно обращаться с огнем.
Напомним, что о начавшемся пожаре либо его угрозе можно сообщать по номерам «101» с мобильного или «01» со стационарного телефона.