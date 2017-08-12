В Ростове до 15 августа сохранится высокий риск природных пожаров

Источник: Аргументы и факты

Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости леса — сохранится в Ростове-на-Дону и большинстве районов области как минимум еще до 15 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В северо-западных районах и Приазовье, по данным ведомства, в этот же период сохранится четвертый класс пожароопасности.

Спасатели настоятельно рекомендуют ростовчанам соблюдать правила безопасности, в том числе не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш, крайне осторожно обращаться с огнем.