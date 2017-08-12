Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
50-летняя Ксения Стриж готовится впервые стать мамой
Когда начнется массовое переселение москвичей
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
8«Скирда Патрика»
22:49 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

В Ростове до 15 августа сохранится высокий риск природных пожаров

Спасатели просят местных жителей соблюдать правила безопасности.

Источник: Аргументы и факты

Чрезвычайная пожароопасность — пятый класс горимости леса — сохранится в Ростове-на-Дону и большинстве районов области как минимум еще до 15 августа. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В северо-западных районах и Приазовье, по данным ведомства, в этот же период сохранится четвертый класс пожароопасности.

Спасатели настоятельно рекомендуют ростовчанам соблюдать правила безопасности, в том числе не разводить костры на природе, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш, крайне осторожно обращаться с огнем.

Напомним, что о начавшемся пожаре либо его угрозе можно сообщать по номерам «101» с мобильного или «01» со стационарного телефона.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
На сколько дней имеют право отключать горячую воду?
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
«Врачи без границ» приостановили миссию по спасению мигрантов
Британия усилит охрану авианосца после посадки дрона на палубу
«Спартак» проиграл ЦСКА в московском дерби
В штате Виргиния произошли беспорядки с участием националистов
В Польше перевернулся пассажирский автобус
В Калининграде эвакуировали аэропорт «Храброво»
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь