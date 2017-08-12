Ведущий «Ты супер! Танцы» Олешко: на моей родине в Молдове много талантов
Уроженец Кишинева Александр Олешко, который станет ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы», рассказал, что гордится своей родиной, где очень много талантов.
Уроженец Кишинева Александр Олешко, который станет ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы», рассказал, что гордится своей родиной, где очень много талантов.
«По-моему, я единственный, кто говорит, какой у нас талантливый молдавский край, кусочек земли, и что там есть не только гастарбайтеры, строители, что тоже прекрасно, я имею в виду строителей как профессию, но огромное количество талантливых и хороших людей, которые разлетелись по всему миру и дают о себе знать. Поэтому для меня это всегда большая радость видеть земляков, которые прорвались
Проект «Ты супер! Танцы» стартует уже в сентябре 2017 года, более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности. Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.
Среди участников конкурса «Ты супер! Танцы», прошедших кастинг в Молдове, три девочки — воспитанницы детского дома семейного типа из города Бендеры, участницы танцевального коллектива «Дружба народов». Это 10-летняя Татьяна Унтилова, ученица 4-го класса, 8-летняя Ольга Шумейко и 7-летняя Эмилия Данич.
Еще один участник — представитель Молдовы на конкурсе «Ты супер! Танцы!» — это 16-летний Ливиу Антир из Кишинева, ученик столичного теоретического лицея имени Мигеля Сервантеса.
Перед поездкой в Москву девочки, а также их мама и представитель Ирина Шумейко в радиостудии Sputnik Молдова поделились своими ожиданиями, связанными с поездкой и самим проектом.
Юные танцоры сказали, что мечтают в Москве сходить в зоопарк, а также увидеть президента России Владимира Путина.
По результатам международного кастинга в проекте примут участие 145 юных танцоров из 13 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Абхазии.