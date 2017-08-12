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17:05 (мск), источник: Sputnik.md

Ведущий «Ты супер! Танцы» Олешко: на моей родине в Молдове много талантов

Уроженец Кишинева Александр Олешко, который станет ведущим нового международного конкурса «Ты супер! Танцы», рассказал, что гордится своей родиной, где очень много талантов.

Источник: Sputnik.md

«По-моему, я единственный, кто говорит, какой у нас талантливый молдавский край, кусочек земли, и что там есть не только гастарбайтеры, строители, что тоже прекрасно, я имею в виду строителей как профессию, но огромное количество талантливых и хороших людей, которые разлетелись по всему миру и дают о себе знать. Поэтому для меня это всегда большая радость видеть земляков, которые прорвались куда-то, что-то сделали — какие-то удачные шаги в жизни, в карьере», — рассказал Олешко.

Проект «Ты супер! Танцы» стартует уже в сентябре 2017 года, более 140 юных танцоров продемонстрируют свои хореографические способности. Международный конкурс «Ты супер! Танцы», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединит таланты из разных уголков России и стран СНГ и Балтии и подарит детям шанс исполнить заветные мечты.

Среди участников конкурса «Ты супер! Танцы», прошедших кастинг в Молдове, три девочки — воспитанницы детского дома семейного типа из города Бендеры, участницы танцевального коллектива «Дружба народов». Это 10-летняя Татьяна Унтилова, ученица 4-го класса, 8-летняя Ольга Шумейко и 7-летняя Эмилия Данич.

Еще один участник — представитель Молдовы на конкурсе «Ты супер! Танцы!» — это 16-летний Ливиу Антир из Кишинева, ученик столичного теоретического лицея имени Мигеля Сервантеса.

Перед поездкой в Москву девочки, а также их мама и представитель Ирина Шумейко в радиостудии Sputnik Молдова поделились своими ожиданиями, связанными с поездкой и самим проектом.

Юные танцоры сказали, что мечтают в Москве сходить в зоопарк, а также увидеть президента России Владимира Путина.

По результатам международного кастинга в проекте примут участие 145 юных танцоров из 13 стран: России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Украины и Абхазии.

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