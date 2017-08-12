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17:31 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы больше всего ценят здоровье и понимание в семье — Белстат

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на начало 2017 года, среди жизненных ценностей белорусов в приоритете здоровье (так считает 9,5% населения старше 16 лет), понимание в семье (9%) и материальный достаток (8,6%). Об этом свидетельствуют данные сборника «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь», который опубликован на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Жизнь без конфликтов больше всего ценят 8% белорусов, любовь — 7,9%, надежных друзей — 6,9% и хорошее образование — 6,6%.

Подавляющее большинство белорусов считают, что необходимо придерживаться здорового образа жизни, но не делают этого. Приверженцами ЗОЖ являются 8,1% населения. При этом основным стимулом они считают сохранение и укрепление здоровья. За счет здорового образа жизни 16,7% белорусов хотят достичь долголетия, 10,1% — стать успешными и всего добиться в жизни.

Кроме того, Белстат отмечает тенденцию увеличения количества белорусов, занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2011 году их было 23,7% от всего населения, то на начало 2017 года — 27,2%. Причем наиболее активными являются жители Минска. Наибольшее количество респондентов, занимающихся физкультурой и спортом в свободное время, делают это 2−3 раза в неделю (42,8%) и от случая к случаю (28,1%). Среди причин отказа от занятий физкультурой и спортом лидирует отсутствие свободного времени и желания.

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