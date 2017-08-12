Белорусы больше всего ценят здоровье и понимание в семье — Белстат

Подавляющее большинство белорусов считают, что необходимо придерживаться здорового образа жизни, но не делают этого. Приверженцами ЗОЖ являются 8,1% населения. При этом основным стимулом они считают сохранение и укрепление здоровья. За счет здорового образа жизни 16,7% белорусов хотят достичь долголетия, 10,1% — стать успешными и всего добиться в жизни.

Кроме того, Белстат отмечает тенденцию увеличения количества белорусов, занимающихся физической культурой и спортом. Если в 2011 году их было 23,7% от всего населения, то на начало 2017 года — 27,2%. Причем наиболее активными являются жители Минска. Наибольшее количество респондентов, занимающихся физкультурой и спортом в свободное время, делают это 2−3 раза в неделю (42,8%) и от случая к случаю (28,1%). Среди причин отказа от занятий физкультурой и спортом лидирует отсутствие свободного времени и желания.