Мой хозяин шутник: Американец уже шесть лет переодевает своего пса
Флегматичный бигль по кличке Маймо обрел невероятную популярность в Instagram благодаря неуемной фантазии и стараниям своего хозяина Джереми Уоддса.
Флегматичный бигль по кличке Маймо обрел невероятную популярность в Instagram благодаря неуемной фантазии и стараниям своего хозяина Джереми Уоддса.
Флегматичный бигль по кличке Маймо обрел невероятную популярность в Instagram благодаря неуемной фантазии и стараниям своего хозяина Джереми Уоддса.
Уоддс на протяжении шести лет придумывает для пса различные образы, шьет костюмы и переодевает бигля то в единорога, то в кота, то в панду.
Маймо покорен: он дает любимому хозяину облачать себя в различные костюмы, но глаза пса выражают примерно те же чувства, которые родитель испытывает к непоседливому ребенку: «Когда же ты наиграешься, любимый человек?».
Его хозяин, между тем, на образах для Маймо не останавливается, записывая видеоролики с питомцев. Например, рекордсмен аккаунта, посвященного псу, — видео с летучей мышью: его посмотрели более 6,5 млн раз.