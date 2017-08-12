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17:46 (мск), источник: Моя Планета

Мой хозяин шутник: Американец уже шесть лет переодевает своего пса

Флегматичный бигль по кличке Маймо обрел невероятную популярность в Instagram благодаря неуемной фантазии и стараниям своего хозяина Джереми Уоддса.

Флегматичный бигль по кличке Маймо обрел невероятную популярность в Instagram благодаря неуемной фантазии и стараниям своего хозяина Джереми Уоддса.

Уоддс на протяжении шести лет придумывает для пса различные образы, шьет костюмы и переодевает бигля то в единорога, то в кота, то в панду.

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Маймо покорен: он дает любимому хозяину облачать себя в различные костюмы, но глаза пса выражают примерно те же чувства, которые родитель испытывает к непоседливому ребенку: «Когда же ты наиграешься, любимый человек?».

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Его хозяин, между тем, на образах для Маймо не останавливается, записывая видеоролики с питомцев. Например, рекордсмен аккаунта, посвященного псу, — видео с летучей мышью: его посмотрели более 6,5 млн раз.

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Маймо-панда и Маймо-лев тоже выглядят очень симпатично!

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