Вазоны в виде футбольных мячей появятся в каждом районе Ростова-на-Дону
Малые архитектурные формы уже начали устанавливать в цветочных клумбах.
Малые архитектурные формы уже начали устанавливать в цветочных клумбах.
Малые архитектурные формы в виде футбольных мячей установят в каждом районе
По данным официальных источников, в сентябре в южную столицу прибудут еще 8 малых архитектурных форм, которые будут радовать жителей города и напоминать им о грандиозном событии, которое ждет всех нас уже совсем скоро.