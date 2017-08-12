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22:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Вазоны в виде футбольных мячей появятся в каждом районе Ростова-на-Дону

Малые архитектурные формы уже начали устанавливать в цветочных клумбах.

Малые архитектурные формы в виде футбольных мячей установят в каждом районе Ростова-на-Дону. Они будут символизировать приближающийся ЧМ — 2018. Первая партия мячей прибыла в донскую столицу в субботу, 12 августа. Мячи, выполняющие роль вазонов, установлены в трех районах города: Ленинском, Железнодорожном и Советском.

По данным официальных источников, в сентябре в южную столицу прибудут еще 8 малых архитектурных форм, которые будут радовать жителей города и напоминать им о грандиозном событии, которое ждет всех нас уже совсем скоро.

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