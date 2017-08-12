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17:46 (мск), источник: Publika.md

Желтый код метеоопасности останется в силе до завтрашнего вечера

Еще один день, и жара немного отступит. Желтый код метеоопасности останется в силе до завтрашнего вечера.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 84% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Publika.md

Завтра, как и сегодня термометры покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как все 40 градусов. Синоптики предупреждают — в такую жару велика вероятность получить тепловой удар.

Врачи советуют пить больше воды и по возможности избегать пребывания на улице. В понедельник по всей стране ожидаются грозы, на севере — +28, на юге — до 30-ти. Такие же температуры сохранятся до конца следующей недели.

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