Желтый код метеоопасности останется в силе до завтрашнего вечера

Завтра, как и сегодня термометры покажут до 36 градусов в тени, но ощущаться это будет как все 40 градусов. Синоптики предупреждают — в такую жару велика вероятность получить тепловой удар.

Врачи советуют пить больше воды и по возможности избегать пребывания на улице. В понедельник по всей стране ожидаются грозы, на севере — +28, на юге — до 30-ти. Такие же температуры сохранятся до конца следующей недели.