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17:38 (мск), источник: RNS

В Подмосковье состоялось самое масштабное авиашоу в истории ВКС России

В подмосковном парке «Патриот» в субботу состоялось наиболее масштабное авиашоу в истории Воздушно-космических сил России, сообщает корреспондент RNS.

Источник: Reuters

В подмосковном парке «Патриот» в субботу состоялось наиболее масштабное авиашоу в истории Воздушно-космических сил России, сообщает корреспондент RNS.

В демонстрационных полетах, посвящённых дню ВКС РФ, были задействованы более 150 единиц авиатехники, среди которых практически все типы современных самолетов дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, а также вертолёты армейской авиации.

Кроме того, в авиашоу приняли участие восстановленные воздушные суда Первой и Второй мировых войн, в частности Ил-2, МиГ-3 и Дуглас ДС-3.

Лётную программу завершили пилотажные группы «Стрижи», «Русские витязи» и Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57.

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