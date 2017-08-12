В Подмосковье состоялось самое масштабное авиашоу в истории ВКС России
В подмосковном парке «Патриот» в субботу состоялось наиболее масштабное авиашоу в истории
В подмосковном парке «Патриот» в субботу состоялось наиболее масштабное авиашоу в истории
В подмосковном парке «Патриот» в субботу состоялось наиболее масштабное авиашоу в истории
В демонстрационных полетах, посвящённых дню ВКС РФ, были задействованы более 150 единиц авиатехники, среди которых практически все типы современных самолетов дальней,
Кроме того, в авиашоу приняли участие восстановленные воздушные суда Первой и Второй мировых войн, в частности Ил-2, МиГ-3 и Дуглас ДС-3.
Лётную программу завершили пилотажные группы «Стрижи», «Русские витязи» и Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57.