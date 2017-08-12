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17:29 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге самый теплый день лета сменится ливнями и грозами

Порывы ветра могут достичь 15−18 м/с.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 759 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Суббота, 12 августа, стала пока самым теплым (местами до 27 градусов выше нуля) днем лета 2017 года в Санкт-Петербурге. Однако в воскресенье, 13 августа, согласно прогнозам синоптиков, на город обрушатся сильные дожди с грозами, сообщили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Да [суббота — самый теплый день лета в Петербурге], сегодня мы ожидаем до 27 градусов [выше нуля]», — сказал представитель организации.

Как сообщается на сайте Северо-Западного управления Гидрометцентра, днем 13 августа в городе пройдут кратковременные дожди, местами ливни и грозы. Скорость южного и юго-западного ветров составит 6−11 м/с, при грозах порывы могут достичь 15−18 м/с. Температура воздуха ночью — 19−21 градус тепла, днем — 21−23 градуса.

В Ленинградской области днем 13 августа «местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с».

Штормовое предупреждение [из-за резкой смены погоды в воскресенье] мы отправили всем потребителям. Это потепление перед фронтом — адвекция тепла, а за ним похолодание. Фронт пойдет, начиная от Финского залива, по всей территории, к вечеру завтра распространится по Ленинградской области.
Представитель Гидрометцентра

В Петербурге, по данным синоптиков, дует южный ветер скорость 4−9 м/с, температура воздуха днем — 26−28 градусов тепла.

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