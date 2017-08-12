В Петербурге самый теплый день лета сменится ливнями и грозами
Порывы ветра могут достичь 15−18 м/с.
Порывы ветра могут достичь 15−18 м/с.
«Да [суббота — самый теплый день лета в Петербурге], сегодня мы ожидаем до 27 градусов [выше нуля]», — сказал представитель организации.
Как сообщается на сайте
В Ленинградской области днем 13 августа «местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 18−23 м/с».
Штормовое предупреждение [из-за резкой смены погоды в воскресенье] мы отправили всем потребителям. Это потепление перед фронтом — адвекция тепла, а за ним похолодание. Фронт пойдет, начиная от Финского залива, по всей территории, к вечеру завтра распространится по Ленинградской области.
В Петербурге, по данным синоптиков, дует южный ветер скорость 4−9 м/с, температура воздуха днем — 26−28 градусов тепла.