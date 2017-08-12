Во время велопробега «Тур де Кранц» в Калининграде перекроют несколько улиц
Заезд состоится 3 сентября.
Заезд состоится 3 сентября.
Для обеспечения безопасности во время велопробега «Тур де Кранц» временно перекроют проезд по некоторым улицам областного центра. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
В воскресенье, 3 сентября, с 10:00 до 11:00 полицейские перекроют для движения колонны Гвардейский проспект, площадь Победы, Советский проспект у форта № 5 с выездом из Калининграда.
С 16:00 до 17:00 будут перекрывать улицы Челнокова, Елизаветинскую и Согласия рядом с ДС «Янтарный». На время закрытия общественный транспорт не будет ходить по этим улицам.