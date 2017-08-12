Под Хынчештами обнаружили предметы железного века и средневековые скелеты

Источник: Publika.md

Специалисты полагают, что поселения здесь располагались много столетий. Самая древняя находка датируется железным веком, а скелеты нашли на териитории средневекового кладбища.

«Очевидно, что это крупное археологическое местонахождение, которое нужно охранять. На него уже повлияли работы по обустройству озера. Длина местонахождения превышает 500 метров, ширина — 250», — сказал директор Археологического агентства Влад Ворник.

Нашли здесь керамические осколки и две средневековые монеты. По словам археологов, это подтверждает торговую деятельность поселенцев.

«Мы нашли остов печи, назначение которой нам пока не ясно. Возможно, на ней готовили еду или использовали для обогрева», — сообщил археолог Андрей Коробчан.

Это фрагмент ручной мельницы, которую использовали три тысячелетия назад. В результате оползней на поверхности почвы также оказались осколки сосудов. Этот, например, датируется XVI — XVII веком.