Аномальная жара заставила белорусов переместиться на пляжи
Пришедшая в Беларусь жара, заставила жителей городов переместиться ближе к водоёмам. Смотрите на видео Sputnik как от жары закипают самовары.
Пришедшая в Беларусь жара, заставила жителей городов переместиться ближе к водоёмам. Смотрите на видео Sputnik как от жары закипают самовары.
Пляжи Минского моря трещат не только от ценителей досуга у водоёмов. Компанию им составляют их железные кони.
Автомобили отдыхающих, зачастую припаркованы со всевозможными нарушениями правил дорожного движения. Желание охладиться в такую жару заставляет идти на ухищрения.
Солнце загнало минчан в воду, а некоторые все же предпочли охлаждаться чаем.