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18:28 (мск), источник: Sputnik.by

Аномальная жара заставила белорусов переместиться на пляжи

Пришедшая в Беларусь жара, заставила жителей городов переместиться ближе к водоёмам. Смотрите на видео Sputnik как от жары закипают самовары.

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Источник: Sputnik.by

Пляжи Минского моря трещат не только от ценителей досуга у водоёмов. Компанию им составляют их железные кони.

Автомобили отдыхающих, зачастую припаркованы со всевозможными нарушениями правил дорожного движения. Желание охладиться в такую жару заставляет идти на ухищрения.

Солнце загнало минчан в воду, а некоторые все же предпочли охлаждаться чаем.

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