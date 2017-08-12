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19:14 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанский фильм о лошадях покажут в 50 странах мира

В 150 километрах от Астаны идет подготовка к съемкам документальной трилогии о лошадях «EQUUS», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщается, фильм EQUUS будет состоять из 3 серий, и продемонстрирует роль лошадей в истории человечества. Кроме того, фильм расскажет об открытиях происхождения культуры лошадей в степях Центральной Азии. В рамках пресс-тура, журналистам удалось ознакомится с одной из съемочных площадок, где представлен исторический период Ботайской культуры. Здесь находятся энеолитические жилища, которые и являются прообразом казахских юрт. Как рассказывает археолог Виктор Зайберд, именно в это период, на территории Казахстана был создан тип современных народов степи. Кроме того, по словам специалиста, археологические находки указывают на то, что ботайцы плодотворно занимались коневодством.

«Именно тогда был создан календарный цикл. Ботайцы начали первыми выходить на жайляу. И систему историко-культурных связей создали именно они», — говорит он.

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«Все удивляются, как казахам удалось сохранить такую огромную территории без редутов, крепостей, без огромной армии. Это удалось сделать благодаря тому, что почти вся территории была связана культурными и брачными связями. Кто будет воевать с родственниками? Иногда говорят, что это отсталая система — нет, в этом есть разумный смысл прослеживания своих корней. Но их нужно изучать», — считает археолог.

Съемочную площадку фильма посетил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, который заявил, что научно доказано, что именно на данной территории было первое одомашнивание лошади.

«Поэтому мы должны этот момент показать, отразить. Вы знаете, что глава государства в своей статье “Рухани жангыру” отметил, что мы должны не только природу пропагандировать, гордиться ей, но и своим наследием. Вот один из пунктов — наследие. Как вы видите, попытались, работа только начинается», — сказал министр.

Как сообщили на площадке, фильм будет снимать иностранная съемочная группа, под руководством режиссера Найоби Томпсона. Также в фильме будут задействованы казахские кино-профессионалы — каскадеры, реквизиторы, художники по костюмам, которые будут воплощать образы древних степных кочевников.

«Здесь будут проходить четыре съемочных дня. Фильм снят в 20 странах мира, во всех континентах, где присутствует лошадь. Четыре периода будут очень важны для человечества: охотники-собиратели, ботайцы, андроновцы и тюрко-монголы. И еще хотелось бы добавить два периода: саков и казахское ханство. Я сейчас над этим работаю», — сообщил министру со-продюсер фильма Нурбол Баймуханов.

Как сообщили в пресс-службе Министерства информации и коммуникаций РК, с 2018 года фильм в формате 4К планируется к показу в 50 странах мира.

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