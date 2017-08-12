Казахстанский фильм о лошадях покажут в 50 странах мира
В 150 километрах от Астаны идет подготовка к съемкам документальной трилогии о лошадях «EQUUS», передает корреспондент Tengrinews.kz.
В 150 километрах от Астаны идет подготовка к съемкам документальной трилогии о лошадях «EQUUS», передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщается, фильм EQUUS будет состоять из 3 серий, и продемонстрирует роль лошадей в истории человечества. Кроме того, фильм расскажет об открытиях происхождения культуры лошадей в степях Центральной Азии. В рамках
«Именно тогда был создан календарный цикл. Ботайцы начали первыми выходить на жайляу. И систему
«Все удивляются, как казахам удалось сохранить такую огромную территории без редутов, крепостей, без огромной армии. Это удалось сделать благодаря тому, что почти вся территории была связана культурными и брачными связями. Кто будет воевать с родственниками? Иногда говорят, что это отсталая система — нет, в этом есть разумный смысл прослеживания своих корней. Но их нужно изучать», — считает археолог.
Съемочную площадку фильма посетил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, который заявил, что научно доказано, что именно на данной территории было первое одомашнивание лошади.
«Поэтому мы должны этот момент показать, отразить. Вы знаете, что глава государства в своей статье “Рухани жангыру” отметил, что мы должны не только природу пропагандировать, гордиться ей, но и своим наследием. Вот один из пунктов — наследие. Как вы видите, попытались, работа только начинается», — сказал министр.
Как сообщили на площадке, фильм будет снимать иностранная съемочная группа, под руководством режиссера Найоби Томпсона. Также в фильме будут задействованы казахские
«Здесь будут проходить четыре съемочных дня. Фильм снят в 20 странах мира, во всех континентах, где присутствует лошадь. Четыре периода будут очень важны для человечества:
Как сообщили в