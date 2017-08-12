Дудинского и Раецкую поздравляют со свадьбой под фото в Instagram
Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном
Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном
Пользователи социальных сетей поздравили музыкантов Дениса Дудинского и Екатерину Раецкую со свадьбой, которая состоялась в пятницу, и прокомментировали фотографии молодоженов.
Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном
Дениса и Екатерину также поздравили друзья и подписчики в социальной сети Facebook.