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20:48 (мск), источник: Sputnik.by

Дудинского и Раецкую поздравляют со свадьбой под фото в Instagram

Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном конно-историческом клубе «Золотая шпора» под Воложином.

Источник: Sputnik.by

Пользователи социальных сетей поздравили музыкантов Дениса Дудинского и Екатерину Раецкую со свадьбой, которая состоялась в пятницу, и прокомментировали фотографии молодоженов.

Свадьба музыкантов Дениса Дудинского и Екатерины Раецкой прошла в пятницу в загородном конно-историческом клубе «Золотая шпора» под Воложином. Сегодня звезды выложили первые фотографии с торжества в социальные сети.

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Дениса и Екатерину также поздравили друзья и подписчики в социальной сети Facebook.

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