В Сочи открылся этнографический центр народов Севера

СОЧИ, 12 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Самый южный в России этнографический комплекс, посвященный культурным традициям народов Крайнего Севера, открылся в горах под Сочи. Первыми туристов встречают шаман и ездовые собаки — самоеды и хаски, затем гостям предлагают попробовать деликатесы из мяса бобра, медведя, лося и полярной куропатки.

Четвероногие помощники коренных жителей северных регионов появились в Сочи несколько лет назад, здесь зимой на них катают посетителей горнолыжных курортов. «Посетители “Хаски-центра” смогут познакомиться с историей, обычаями и бытом северных народов. Отдельная часть экскурсии посвящена истории появления таких пород как хаски и самоеды, которые издавна помогали в охоте коренным жителям Крайнего Севера», — рассказала ТАСС директор «Хаски-центра» Дарья Захарова.

В вольерах центра содержаться 9 взрослых собак и 7 щенков. «Эти породы переносят жару лучше, чем гладкошерстные собаки, прежде всего благодаря особому строению вытянутой морды, эта форма позволяет им зимой согревать, а летом, наоборот, охлаждать все тело, а длинный подшерсток срабатывает как термос, сохраняя температуру», — отметила Захарова.

Представитель центра подчеркнула, что, несмотря на многочисленные просьбы туристов покатать на ездовых собаках летом, им отказывают: «в жаркую погоду северных собак лучше не перегружать».

Чипсы из бобра и салями из медвежатины.

На территории этнографического комплекса «Хаски-центр» построен настоящий эскимосский чум, где гостям предлагают попробовать деликатесы из мяса диких животных. Особой популярностью пользуются чипсы из бобра, которого не подают даже в самых дорогих городских ресторанах. «На вкус бобер похож на зайчатину, народы Севера специально коптят его, мясо нежирное, но очень питательное», — рассказала Захарова.