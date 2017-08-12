Безработных актюбинцев пригласили жить в село
Жителей Актобе завлекают в сёла свежим воздухом, жильём и работой.
Жителей Актобе завлекают в сёла свежим воздухом, жильём и работой.
Жителей дач в Актобе приглашают переехать в сельскую местность, обещая чистый воздух, жилье и работу, передаёт «Диапазон».
Безработных, проживающих на дачах, собрали в городской администрации и предложили переехать в Мартукский район. При этом людям пообещали работу скотников и доярок. Кроме того людям обещают жильё, газ, воду, и чистый воздух.
«В районе 34 посёлка. Район у нас аграрный, люди занимаются посевными, держат скот. Нам не хватает доярок и других работников. Приезжайте, работайте, поднимитесь — можете вернуться в город. Мы сюда пригласили выпускниц Жайсанского интерната, которые говорили, что у них нет жилья. Вне очереди жилье мы дать не можем. Но они могут поехать в село. Через собес трудоустроим», — заявил аким Мартукского района Нуржауган Калауов.
«У нас КРС, свиньи, овцы. Хозяйство в 20 км от Петропавловки, скоро будет газ. Нам нужны доярки и скотники. Зарплата 50−90 тысяч тенге. Жильё будет. На каких правах жильё, в договоре напишем. Есть общежитие, столовая, своя пекарня. На сегодня нужны четыре доярки, пять скотников и табунщиков. Зимой дорога всегда открыта. В 10 км от нас Берёзовка. Если поселитесь там, детей возим в школу. До 2022 года обещали обеспечить газом, проект готовится», — рассказал о преимуществах представитель сельхозпередприятия из Хазретовки.
Предприниматели предложили горожанам в селе должности трактористов, механизаторов, водителей и комбайнёров, работников по уходу за животными и служащих в новый санаторий.
«Назревает продовольственный кризис, поэтому задумайтесь. Держите скот, сажайте картошку. На дачах условий нет. Границы между городоми селом вскоре не будет. Картошка в Мартукском районе сама растёт, поливать не надо. Скоро её за валюту будут продавать. Нефть кончается. Через 5 лет вспомните мои слова. Кто работает в селе, завтра будет богачом», — убеждала присутствующих секретарь гормаслихата Слупан Шынтасова.
После встречи люди могли задать интересующие вопросы лично акимам сельских округов и руководителям хозяйств.