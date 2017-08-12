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22:37 (мск), источник: Informburo.kz

Безработных актюбинцев пригласили жить в село

Жителей Актобе завлекают в сёла свежим воздухом, жильём и работой.

Источник: Informburo.kz

Жителей дач в Актобе приглашают перееха­ть в сельскую местность, обещая чистый воздух, жилье и работу, передаёт «Диапазон».

Безработных, проживающих на дача­х, собрали в городской администрации и предложили переехать в Мартукский район. При этом людям пообещали работу скотников и доярок. Кроме того людям обещают жиль­ё, газ, воду, и чистый воздух.

«В районе 34 посёлка. Район у нас аграрный, люди за­нимаются посевными, держат скот. Нам не хватает доярок и дру­гих работников. Прие­зжайте, работайте, поднимитесь — можете вернуться в город. Мы сюда пригласили выпускниц Жайсанско­го интерната, которые говорили, что у них нет жилья. Вне оче­реди жилье мы дать не можем. Но они могут поехать в село. Че­рез собес трудоустро­им», — заявил аким Мартукского района Нуржауган Калауов.

«У нас КРС, свиньи, овцы. Хозяйство в 20 км от Петропавловки, скоро будет газ. Нам нужны доярки и ско­тники. Зарплата 50−90 тысяч тенге. Жильё будет. На каких правах жил­ьё, в договоре напиш­ем. Есть общежитие, столовая, своя пекар­ня. На сегодня нужны четыре доярки, пять скотников и табунщико­в. Зимой дорога всег­да открыта. В 10 км от нас Берёзовка. Ес­ли поселитесь там, детей возим в школу. До 2022 года обещали обеспечить газом, проект готовится», — рассказал о преимуществах представитель сельхо­зпередприятия из Хаз­ретовки.

Предприниматели предложили горожанам в селе должности трактористов, механизаторов, водителей и комбай­нёров, работни­ков по уходу за животными и служащих в новый санаторий.

«Назревает продоволь­ственный кризис, поэ­тому задумайтесь. Де­ржите скот, сажайте картошку. На дачах условий нет. Границы между городоми селом вскоре не бу­дет. Картошка в Мартукском районе сама растёт, поливать не надо. Скоро её за валюту будут прод­авать. Нефть кончает­ся. Через 5 лет вспо­мните мои слова. Кто работает в селе, за­втра будет богачом», — убеждала присутствующих секретарь гормаслихата Слупан Шынтасова.

После встречи люди могли задать интересующие вопросы лично акимам сельских округов и руководителям хозяйств.

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