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00:39 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже

Несколько сотен жителей Барселоны устроили акцию протеста против массового туризма на самом популярном среди туристов городском пляже Барселонета.

Источник: AFP 2017

Участники акции вывесили плакаты с надписями «Мы не хотим туристов», «Прекратите массовый туризм» и другими.

Акцию организовали жители района Барселонета, к ним также присоединились жители других районов каталонской столицы.

Район Барселонета находится между портом Барселоны и Олимпийской деревней, это одно из основных мест скопления туристов.

В районе, который выходит на набережную, находится много отелей и ресторанов, а многие квартиры в домах сдаются отдыхающим.

Жители Барселоны недовольны поведением туристов, а также тем, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренду квартир.

«Раньше мы жили рядом с ворами и наркоманами, пытались нормально уживаться, и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все», — сказала одна из участниц акции.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов — в страну прибыли 36,4 миллиона человек.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что туризм обеспечивает 11% ВВП страны.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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