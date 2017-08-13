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07:15 (мск), источник: Forbes.kz

«Казгидромет» прогнозирует понижение температуры

В северном, центральном и восточном регионах температура воздуха 13 августа ночью будет понижаться, а днем повышаться.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 94% 758 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: Forbes.kz

РГП «Казгидромет» сообщает, что высотная барическая ложбина, с которой на Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, принесёт понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер.

Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизится до 2−12 тепла, днем постепенное повышение от 15−25 до 20−30 тепла.

Консультативный прогноз погоды по г. Астана:

На 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9−14 м/с. Температура ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

На 14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный 9−14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.

Консультативный прогноз погоды по г. Алматы:

На 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +25+27°С.

На 14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +28+30°С.

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