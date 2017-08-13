«Казгидромет» прогнозирует понижение температуры
В северном, центральном и восточном регионах температура воздуха 13 августа ночью будет понижаться, а днем повышаться.
В северном, центральном и восточном регионах температура воздуха 13 августа ночью будет понижаться, а днем повышаться.
РГП «Казгидромет» сообщает, что высотная барическая ложбина, с которой на Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, принесёт понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер.
Температурный фон в северных, центральных и восточных регионах ночью понизится до 2−12 тепла, днем постепенное повышение от 15−25 до 20−30 тепла.
Консультативный прогноз погоды по г. Астана:
На 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер
На 14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер
Консультативный прогноз погоды по г. Алматы:
На 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +25+27°С.
На 14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура ночью +13+15°С, днем +28+30°С.