«Казгидромет» прогнозирует понижение температуры

РГП «Казгидромет» сообщает, что высотная барическая ложбина, с которой на Казахстан будет поступать влажный и прохладный воздух с районов Таймыра, принесёт понижение температуры на большей части республики, также местами вызовет дожди с грозами, в отдельных районах туман, возможен град и порывистый ветер.