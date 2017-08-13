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10:28 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пятнадцать мешков мусора за час собрали активисты на озере лотосов в Хабаровском районе

Ранее здесь появилась оградительная лента.

Хабаровск, 13 августа, AmurMedia.

В Хабаровском районе между селами Сергеевка и Галкино прошла акция «Лотос — Дальневосточное чудо!». Организаторами выступили экологи администрации муниципального района, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт Хабаровского муниципального района.

Убрать прибрежную зону лотосового озера, лесную зону дороги, ведущей к озеру, а так же провести формирование экологической культуры в обществе, воспитание бережного отношения к природе, изменение поведенческой модели жителей и гостей района, пришли более 20 человек.

Дачники, представители администрации и молодежной общественной палаты Хабаровского муниципального района, жители Хабаровска и района им. Лазо за час собрали более 15 мешков мусора.

Организацию по вывозу мусора взяла на себя администрация Галкинского сельского поселения.

Всем участникам акции были вручены памятные сувениры с символикой Хабаровского муниципального района.

Ранее, в ходе проведенной природоохранной акции регионального отделения Общероссийского народного фронта и Всероссийского общества охраны природы, активисты установили информационные знаки на территории озера, натянули сигнальную ленту. Таким образом активисты просят горожан бережнее относиться к растениям и любоваться ими с берега.

Результат, проведенных ранее природоохранных акций на прибрежной полосе у озера лотосов, уже виден на лицо. Экологи уверяют, что отношение людей к лотосам изменилось: дачники и горожане делают замечания отдыхающим, которые пытаются сорвать реликтовый цветок, развести костер и оставить мусор после пиршества. Открыто сделать это сейчас осмелится не каждый.

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