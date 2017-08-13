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07:24 (мск), источник: Noi.md

Лунное магнитное поле назвали «загадочно долговечным»

Открытие указывает на то, что магнитное поле может существовать миллиарды лет подряд даже у небольших небесных тел.

Источник: Noi.md

Изучив образцы лунных пород, доставленных экипажами «Аполлона-15» с Луны, исследователи из США обнаружили, что спутник Земли имел собственное магнитное поле ещё 1,0−2,5 миллиарда лет назад. Это намного дольше, чем считалось ранее.

На данный момент нет полного понимания того, как это стало возможным, — по всем расчётам, ядро Луны должно было остыть раньше, что привело бы к исчезновению магнитного поля ещё 3,5 миллиарда лет назад. Соответствующая статья была опубликована в Science Advances.

Исследователи проанализировали образцы, собранные астронавтами Скоттом и Ирвином в Болоте Гниения и Море Дождей в 1971 году. Те из них, чтобы взяты около кратера Дюна (расплавленные стёкла и базальтовые обломки), содержали компоненты из стекла, образовавшегося после удара по поверхности Луны другого небесного тела. Причём это стекло застывало под действием магнитного поля силой порядка 3−7 микротесла. Аргоновый изотопный анализ показал, что случилось это между 1,0 и 2,5 миллиарда лет назад.

Несмотря на высокий разброс датировок, даже самая ранняя из этих дат — сенсация. До сих пор считалось, что магнитное поле на Луне исчезло 3,6 миллиарда лет назад. Дальше, по всем расчётам, лунное магнитное динамо должно было остановиться вместе с застыванием внутренних слоёв этого небесного тела. Авторы работы предполагают, что у спутника нашей планеты должен был быть ещё один механизм поддержания магнитного поля, кроме классического динамо, — конвекция. Из-за неё более лёгкие фрагменты ядра и нижних слоёв магмы могли выплывать вверх, обеспечивая некоторую подвижность внутренних слоев спутника как минимум миллиард лет после остановки динамо.

Открытие показывает, что даже небольшие небесные тела могут иметь магнитное поле, устойчивое на протяжении миллиардов лет. Такое поле важно для обитаемости небесных тел — оно отводит от их поверхности часть космических лучей и несколько уменьшает потери атмосферы под действием звёздного ветра. Более широкая распространённость магнитных полей у экзолун и экзопланет несколько увеличивает шансы на обитаемость иных миров.

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