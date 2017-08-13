Лунное магнитное поле назвали «загадочно долговечным»

Источник: Noi.md

Изучив образцы лунных пород, доставленных экипажами «Аполлона-15» с Луны, исследователи из США обнаружили, что спутник Земли имел собственное магнитное поле ещё 1,0−2,5 миллиарда лет назад. Это намного дольше, чем считалось ранее.

На данный момент нет полного понимания того, как это стало возможным, — по всем расчётам, ядро Луны должно было остыть раньше, что привело бы к исчезновению магнитного поля ещё 3,5 миллиарда лет назад. Соответствующая статья была опубликована в Science Advances.

Исследователи проанализировали образцы, собранные астронавтами Скоттом и Ирвином в Болоте Гниения и Море Дождей в 1971 году. Те из них, чтобы взяты около кратера Дюна (расплавленные стёкла и базальтовые обломки), содержали компоненты из стекла, образовавшегося после удара по поверхности Луны другого небесного тела. Причём это стекло застывало под действием магнитного поля силой порядка 3−7 микротесла. Аргоновый изотопный анализ показал, что случилось это между 1,0 и 2,5 миллиарда лет назад.

Несмотря на высокий разброс датировок, даже самая ранняя из этих дат — сенсация. До сих пор считалось, что магнитное поле на Луне исчезло 3,6 миллиарда лет назад. Дальше, по всем расчётам, лунное магнитное динамо должно было остановиться вместе с застыванием внутренних слоёв этого небесного тела. Авторы работы предполагают, что у спутника нашей планеты должен был быть ещё один механизм поддержания магнитного поля, кроме классического динамо, — конвекция. Из-за неё более лёгкие фрагменты ядра и нижних слоёв магмы могли выплывать вверх, обеспечивая некоторую подвижность внутренних слоев спутника как минимум миллиард лет после остановки динамо.