Казахстанские школьницы встретились с главой Google

Фото Пичаи с казахстанками размещено на официальной странице Google в Instagram.

«Программирование открывает новые горизонты. Это дает мне полное пространство, чтобы творить вещи, которые я даже не могла представить», — цитируют в подписи к снимку одну из участниц команды «/flash» Диану Жанакбаеву.

«/Flash» победила более 100 команд со всего мира, и представила свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине.

«/ Flash» — команда из четырех девочек старших классов, провела месяцы в технологическом и инновационном хабе MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя «QamCare», мобильное приложение для повышения безопасности подростков.