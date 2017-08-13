Казахстанские школьницы встретились с главой Google
Казахстанские школьницы взяли
Казахстанские школьницы взяли
Фото Пичаи с казахстанками размещено на официальной странице Google в Instagram.
«Программирование открывает новые горизонты. Это дает мне полное пространство, чтобы творить вещи, которые я даже не могла представить», — цитируют в подписи к снимку одну из участниц команды «/flash» Диану Жанакбаеву.
«/Flash» победила более 100 команд со всего мира, и представила свою идею на World Pitch Summit в Силиконовой долине.
«/ Flash» — команда из четырех девочек старших классов, провела месяцы в технологическом и инновационном хабе MakerspaceAlmaty со своими наставниками, изучая, разрабатывая и программируя «QamCare», мобильное приложение для повышения безопасности подростков.
Technovation — это глобальная инициатива, призванная вдохновить и дать молодым женщинам возможность стать лидерами и новаторами, решая проблемы в своем сообществе посредством технологий и предпринимательства.