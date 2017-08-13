До 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до 29 градусов тепла ожидаются в воскресенье в Московском регионе. Об этом сообщили в Росгидромете.
«Днем прогнозируется небольшая облачность, но обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27−29 градусов, по области — от 24 до 29 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер
В ночь с воскресенья на понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, на западе области — кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 16−18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с.
Днем в понедельник пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. В столице воздух прогреется до 24−26 градусов, по области — до 21−26 градусов, на востоке региона — до 30 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с. При грозе порывы усилятся до 12−17 м/с.