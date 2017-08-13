До 29 градусов тепла ожидается в столичном регионе

«Днем прогнозируется небольшая облачность, но обойдется без осадков. Температура воздуха в Москве составит 27−29 градусов, по области — от 24 до 29 градусов», — отметил представитель метеослужбы. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

В ночь с воскресенья на понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, на западе области — кратковременный дождь. В Москве столбики термометров покажут 16−18 градусов, в Подмосковье будет от 13 до 18 градусов. Ветер южной четверти, 5−10 м/с.