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09:52 (мск), источник: Om1.ru

Виктор Назаров поздравил омичей с Днем физкультурника

Первые лица Омской области пожелали землякам новых достижений.

С 1939 года каждую вторую субботу августа в стране отмечается День физкультурника. 12 августа в Омске прошли десятки спортивных мероприятий, посвященных спорту и здоровью.
Первые лица региона поздравили омичей и жителей Омской области с праздником и пожелали всем, кто ведет активный образ жизни, достижений и успехов.

Губернатор Виктор Назаров и председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский в обращении к землякам:

— Этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана со спортом: людей разных возрастов, профессий и интересов. Наш регион по праву можно назвать одним из спортивных центров страны. Ежегодно у нас проходит более 400 соревнований различного уровня, в которых участвуют не только профессионалы, но и любители. Омская область — единственная в России, где накоплен почти полувековой опыт проведения сельских спартакиад «Королева спорта» и «Праздник Севера». Наша гордость — Международный сибирский марафон и Рождественский полумарафон.

По словам первых лиц региона, власти и впредь будут уделять особенное внимание развитию массового спорта.

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