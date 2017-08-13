Виктор Назаров поздравил омичей с Днем физкультурника

С 1939 года каждую вторую субботу августа в стране отмечается День физкультурника. 12 августа в Омске прошли десятки спортивных мероприятий, посвященных спорту и здоровью. Первые лица региона поздравили омичей и жителей Омской области с праздником и пожелали всем, кто ведет активный образ жизни, достижений и успехов.

— Этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана со спортом: людей разных возрастов, профессий и интересов. Наш регион по праву можно назвать одним из спортивных центров страны. Ежегодно у нас проходит более 400 соревнований различного уровня, в которых участвуют не только профессионалы, но и любители. Омская область — единственная в России, где накоплен почти полувековой опыт проведения сельских спартакиад «Королева спорта» и «Праздник Севера». Наша гордость — Международный сибирский марафон и Рождественский полумарафон.