В Ишимбайском районе Башкирии выпал град
Местные жители поделились фотографиями последствий природного явление в соцсетях.
Местные жители поделились фотографиями последствий природного явление в соцсетях.
Лето в Башкирии пошло на убыль. Солнце уже не пригревает республиканскую землю, а в некоторых района региона хозяйничают ливни и другие не характерные для теплого времени года явления.
В минувшую субботу, 12 августа, жители Ишимбайского района республики, стали свидетелями града. Благо, стихия была непродолжительной и не крупной. Фотографиями последствий ледяного дождя поделились в социальных сетях селяне из деревни Уразбаево.
Напомним, синоптики Башгидрометцентра рассказали, что 13 августа, в Башкирии ожидаются небольшие дожди. Днем температура воздуха 17−22 градуса.