В 139 км от Алматы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в воскресенье утром, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в воскресенье утром, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 августа в 09 час 12 мин 43 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 139 км на
«Энергетический класс землетрясения составил 9.7. Магнитуда — MPV 4.2. Глубина подземных толчков 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», — говорится в сообщении.