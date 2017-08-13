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08:21 (мск), источник: Newtimes.kz

В 139 км от Алматы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4.2 произошло в воскресенье утром, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет по ЧС.

Источник: Newtimes.kz

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 13 августа в 09 час 12 мин 43 сек зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 139 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.

«Энергетический класс землетрясения составил 9.7. Магнитуда — MPV 4.2. Глубина подземных толчков 5 км. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет», — говорится в сообщении.

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