Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Дочь Пугачевой и Галкина стала звездой в соцсетях
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
8Тень Земли
08:10 (мск), источник: Sputnik.by

Даже не мечтал: как брестчанин стал известным киберкомментатором

Парень из Каменца уже полтора года живет в Киеве и комментирует киберспортивные соревнования с призовым фондом в сотни тысяч долларов.

Источник: Sputnik.by

Константин Сивко родился в Бресте. Большую часть времени прожил в Каменце. В старших классах он придумал «жизненный план», по которому конечной целью было стать машинистом поезда. После девятого класса парень поступил в железнодорожный лицей, отучился на электромонтера и уже готовился работать по специальности, но что-то пошло не так. Спустя месяц брестчанин уже жил в Минске и комментировал киберспортивные турниры.

Корреспондент Sputnik Дмитрий Босак узнал, отчего план жизни молодого человека в корне изменился, и разобрался, правда ли, что через десятилетия популярность киберспорта будет такая же, как у Олимпийских игр.

Машинистом всегда можно стать

Киберспортивная история Кости Сивко началась с того, что он, как и любой среднестатистический подросток, просто играл в компьютерные игры. О существовании такого рода соревнований он даже не подозревал. В какой-то момент парень решил попробовать прокомментировать матч «стрелялки» Warface и выложил результат на YouTube. Его видео просмотрели несколько сотен раз, что для первого раза было неплохо.

«Как раз когда я доучился, “Game Show” (студия киберспортивного телевидения — Sputnik) открыла вакансии комментаторов с переездом в Минск. Я просто ради смеха отправил туда пару своих видеозаписей, написал резюме и забыл вообще об этом. После лицея должен был работать в вагонном участке в Бресте, так доволен был местом. За две недели до начала мне звонят из Минска и говорят, что мое резюме понравилось», — вспоминает Костя.

Перед студентом встал сложный выбор: пойти за мечтой жизни или открывшейся возможностью.

«Я всегда хотел стать машинистом поезда. Но в школе учился плохо и по среднему баллу никак на машиниста не проходил. Поэтому я думал поступить в какой-нибудь железнодорожный лицей. Прошел на электромонтера — это хорошая специальность. Потом я думал отработать на железной дороге какое-то время, и уже от нее переучиться на машиниста. Это был мой жизненный план», — говорит молодой человек.

В 2013 году брестчанин переехал в Минск. Вместе с ним на работу комментатора пришли тогда еще около пятнадцати человек. Это был первый набор на эту вакансию в минской студии.

«Машинистом же всегда можно стать, если по каким-то причинам с киберспортом ничего не получится. Если я разучусь комментировать, не буду держать планку, то я ведь могу на железную дорогу вернуться, диплом от меня никуда не денется», — считает собеседник.

Людям нужно шоу

Кроме того, что сама сфера для Кости была новой, и пришлось всему учиться с нуля, его взяли работать на игру, в которую на тот момент он еще не играл — Counter-Strike: Global Offensive. И это при том, что ему нужно было комментировать действия лучших игроков на Земле. Сейчас брестчанин работает на одного из крупнейших в СНГ организаторов киберспортивных мероприятий — киевскую студию Starladder.

«Пришлось учиться пользоваться программами для захвата игр, конечно, словарный запас расширять, русский язык подтягивать. Был у меня и говор деревенский», — признается Костя.

Комментирование компьютерных игр мало отличается от комментирования спортивных игр. Перед глазами ведущего игра, в которую играют несколько команд. Ему нужно лишь комментировать происходящее на экране, чтобы зрителям, которые смотрят трансляцию, было нескучно.

«Обычным людям нужно шоу, чтобы было весело. Вот для этого комментатор и нужен», — рассказывает парень о том, чем он занимается.

По словам Кости, ему важно было не столько быстро научиться играть в игру, сколько понять процессы игры.

«Из этого следует, что нужно просматривать огромное количество матчей других студий, слушать других комментаторов, понимать, как они работают, анализировать, что нравится людям, а что — нет, почему заходят те или иные фишки. Ты можешь иногда нести полную чушь, но делать это невероятно харизматично, и будешь людям нравиться. Ты можешь быть каким-то крутым аналитиком, но довольно унылым человеком. Или наоборот шоуменом, но никаким аналитиком. Мне кажется, от качества комментирования прямо зависит рост или падение числа просмотров трансляций», — объясняет специфику работы киберкомментатор.

Это те же интеллектуальные соревнования

Параллелей между обычными спортивными состязаниями и киберспортом можно провести очень много.

«Концепция киберспорта простая — это тот же спорт, только люди соревнуются в компьютерных играх. Консервативно настроенные люди говорят, что если человек много сидит за компьютером и играет в игры, то это не может быть спортом. Можно привести в пример шахматы — это те же интеллектуальные соревнования. У тебя есть задача, которую нужно выполнить при помощи своих умений и видения ситуации. То же и в киберспорте. А люди отказываются это понимать, просто потому что есть определенный стереотип в нашем обществе», — говорит киберспециалист.

По мнению Константина, процесс ознакомления с трендами протекает в странах СНГ очень медленно, разбираться в тонкостях нового вида спорта людям старшего поколения малоинтересно. Несмотря на это, спортивная дисциплина развивается и привлекает многомиллионные инвестиции.

Сейчас средний возраст киберспортивной аудитории, по наблюдениям комментатора, от 14-ти до 23-х лет.

«С такой ограниченной целевой аудиторией он набирает не меньшее количество просмотров по сравнению с уже состоявшимися состязаниями, например, с волейболом. При этом волейбол затрагивает общую целевую аудиторию, то есть это могут быть люди и постарше, и помладше — все знают, как играть в волейбол», — рассказывает брестчанин.

Аудитория же трансляций компьютерных турниров со временем будет только взрослеть и тем самым расширяться.

«Те, кто вкладывают деньги в киберспорт, работают на перспективу в 10−15 лет. Люди не перестанут играть в компьютерные игры. Чтобы играть в футбол, нужно иметь хорошую физическую форму, время, желание выходить из дома, бегать, гонять мяч. Для компьютерных игр это не нужно. В соревнованиях может участвовать любой желающий. Хочешь турнир с призовым фондом в 20 миллионов долларов — пожалуйста. Квалификация открытая. Если твоя команда окажется лучшей из 100 тысяч других, ты попадешь на турнир. Можно представить себе, чтобы в футболе какая-то деревенская команда прошла так в Лигу чемпионов? Это невозможно», — уверен молодой человек.

В Беларуси у киберспорта могло бы быть большое будущее

Кроме того, в новом виде спорта присутствует вовлеченность зрителя в процесс — болельщики сами могут участвовать в формировании призового фонда.

«Зрители покупают некие игровые предметы, посвященные конкретному турниру. И чем больше этих вещей купили пользователи, тем больше будет конечный призовой фонд. И зрители понимают, что из тех 23 миллионов долларов призовых половину они сделали сами. Они смотрят, как разыгрывают их деньги», — говорит Константин.

Люди смотрят трансляции, рекламодатели покупают рекламу, а киберспорт собирает стадионы. Так, в 2016 году на соревнованиях по Dota 2 и CS: GO была собрана почти половина «Минск-Арены» — около 8 тысяч человек.

Константин Сивко берет интервью у игроков на киберфестивале TechLabs Cup, который проходил в Минске в 2013 году.

Киберспорт как вид спорта уже признан в России. Как объяснил собеседник, закрепление его статуса на законодательном уровне — это большой шаг. Есть вероятность, что со временем соревнования по компьютерным играм будут сравнимы по популярности с Олимпийскими играми.

«Поддержка киберспорта от государства могла бы быть более продуктивной. Потому что это то, чем интересуются люди, молодое поколение, дети. Мне кажется, важно поддерживать людей в том, что им интересно. Если интерес к киберспорту сопоставим с обычным спортом, то и поддержка должна быть примерно такой же. Например, в Швеции преподают в некоторых школах основы киберспорта, а в университетах открываются специальные факультеты. В Беларуси много людей играет в компьютерные игры. Если бы государство чуть больше интересовалась этим, то у киберспорта могло бы быть большое будущее», — размышляет брестчанин.

Сейчас большие турниры в нашей республике не проводятся. Киберспортивный центр СНГ находится в Киеве — в основном все крупные мероприятия происходят там. В прошлом году, например, несколько турниров организовали во дворце «Украина», вместимостью более 3,5 тысяч человек. Некоторые соревнования проводятся в Москве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Необычный танцевальный флешмоб прошел в Витебске
МЧС опубликовало видео тушения подстанции в центре Минска
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
США готовы применить военные меры в отношении Пхеньяна
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Губернатор потребовал от ультраправых покинуть Шарлоттсвилль
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь