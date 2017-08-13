Даже не мечтал: как брестчанин стал известным киберкомментатором

Источник: Sputnik.by

Константин Сивко родился в Бресте. Большую часть времени прожил в Каменце. В старших классах он придумал «жизненный план», по которому конечной целью было стать машинистом поезда. После девятого класса парень поступил в железнодорожный лицей, отучился на электромонтера и уже готовился работать по специальности, но что-то пошло не так. Спустя месяц брестчанин уже жил в Минске и комментировал киберспортивные турниры.

Корреспондент Sputnik Дмитрий Босак узнал, отчего план жизни молодого человека в корне изменился, и разобрался, правда ли, что через десятилетия популярность киберспорта будет такая же, как у Олимпийских игр.

Машинистом всегда можно стать

Киберспортивная история Кости Сивко началась с того, что он, как и любой среднестатистический подросток, просто играл в компьютерные игры. О существовании такого рода соревнований он даже не подозревал. В какой-то момент парень решил попробовать прокомментировать матч «стрелялки» Warface и выложил результат на YouTube. Его видео просмотрели несколько сотен раз, что для первого раза было неплохо.

«Как раз когда я доучился, “Game Show” (студия киберспортивного телевидения — Sputnik) открыла вакансии комментаторов с переездом в Минск. Я просто ради смеха отправил туда пару своих видеозаписей, написал резюме и забыл вообще об этом. После лицея должен был работать в вагонном участке в Бресте, так доволен был местом. За две недели до начала мне звонят из Минска и говорят, что мое резюме понравилось», — вспоминает Костя.

Перед студентом встал сложный выбор: пойти за мечтой жизни или открывшейся возможностью.

«Я всегда хотел стать машинистом поезда. Но в школе учился плохо и по среднему баллу никак на машиниста не проходил. Поэтому я думал поступить в какой-нибудь железнодорожный лицей. Прошел на электромонтера — это хорошая специальность. Потом я думал отработать на железной дороге какое-то время, и уже от нее переучиться на машиниста. Это был мой жизненный план», — говорит молодой человек.

В 2013 году брестчанин переехал в Минск. Вместе с ним на работу комментатора пришли тогда еще около пятнадцати человек. Это был первый набор на эту вакансию в минской студии.

«Машинистом же всегда можно стать, если по каким-то причинам с киберспортом ничего не получится. Если я разучусь комментировать, не буду держать планку, то я ведь могу на железную дорогу вернуться, диплом от меня никуда не денется», — считает собеседник.

Людям нужно шоу

Кроме того, что сама сфера для Кости была новой, и пришлось всему учиться с нуля, его взяли работать на игру, в которую на тот момент он еще не играл — Counter-Strike: Global Offensive. И это при том, что ему нужно было комментировать действия лучших игроков на Земле. Сейчас брестчанин работает на одного из крупнейших в СНГ организаторов киберспортивных мероприятий — киевскую студию Starladder.

«Пришлось учиться пользоваться программами для захвата игр, конечно, словарный запас расширять, русский язык подтягивать. Был у меня и говор деревенский», — признается Костя.

Комментирование компьютерных игр мало отличается от комментирования спортивных игр. Перед глазами ведущего игра, в которую играют несколько команд. Ему нужно лишь комментировать происходящее на экране, чтобы зрителям, которые смотрят трансляцию, было нескучно.

«Обычным людям нужно шоу, чтобы было весело. Вот для этого комментатор и нужен», — рассказывает парень о том, чем он занимается.

По словам Кости, ему важно было не столько быстро научиться играть в игру, сколько понять процессы игры.

«Из этого следует, что нужно просматривать огромное количество матчей других студий, слушать других комментаторов, понимать, как они работают, анализировать, что нравится людям, а что — нет, почему заходят те или иные фишки. Ты можешь иногда нести полную чушь, но делать это невероятно харизматично, и будешь людям нравиться. Ты можешь быть каким-то крутым аналитиком, но довольно унылым человеком. Или наоборот шоуменом, но никаким аналитиком. Мне кажется, от качества комментирования прямо зависит рост или падение числа просмотров трансляций», — объясняет специфику работы киберкомментатор.

Это те же интеллектуальные соревнования

Параллелей между обычными спортивными состязаниями и киберспортом можно провести очень много.

«Концепция киберспорта простая — это тот же спорт, только люди соревнуются в компьютерных играх. Консервативно настроенные люди говорят, что если человек много сидит за компьютером и играет в игры, то это не может быть спортом. Можно привести в пример шахматы — это те же интеллектуальные соревнования. У тебя есть задача, которую нужно выполнить при помощи своих умений и видения ситуации. То же и в киберспорте. А люди отказываются это понимать, просто потому что есть определенный стереотип в нашем обществе», — говорит киберспециалист.

По мнению Константина, процесс ознакомления с трендами протекает в странах СНГ очень медленно, разбираться в тонкостях нового вида спорта людям старшего поколения малоинтересно. Несмотря на это, спортивная дисциплина развивается и привлекает многомиллионные инвестиции.

Сейчас средний возраст киберспортивной аудитории, по наблюдениям комментатора, от 14-ти до 23-х лет.

«С такой ограниченной целевой аудиторией он набирает не меньшее количество просмотров по сравнению с уже состоявшимися состязаниями, например, с волейболом. При этом волейбол затрагивает общую целевую аудиторию, то есть это могут быть люди и постарше, и помладше — все знают, как играть в волейбол», — рассказывает брестчанин.

Аудитория же трансляций компьютерных турниров со временем будет только взрослеть и тем самым расширяться.

«Те, кто вкладывают деньги в киберспорт, работают на перспективу в 10−15 лет. Люди не перестанут играть в компьютерные игры. Чтобы играть в футбол, нужно иметь хорошую физическую форму, время, желание выходить из дома, бегать, гонять мяч. Для компьютерных игр это не нужно. В соревнованиях может участвовать любой желающий. Хочешь турнир с призовым фондом в 20 миллионов долларов — пожалуйста. Квалификация открытая. Если твоя команда окажется лучшей из 100 тысяч других, ты попадешь на турнир. Можно представить себе, чтобы в футболе какая-то деревенская команда прошла так в Лигу чемпионов? Это невозможно», — уверен молодой человек.

В Беларуси у киберспорта могло бы быть большое будущее

Кроме того, в новом виде спорта присутствует вовлеченность зрителя в процесс — болельщики сами могут участвовать в формировании призового фонда.

«Зрители покупают некие игровые предметы, посвященные конкретному турниру. И чем больше этих вещей купили пользователи, тем больше будет конечный призовой фонд. И зрители понимают, что из тех 23 миллионов долларов призовых половину они сделали сами. Они смотрят, как разыгрывают их деньги», — говорит Константин.

Люди смотрят трансляции, рекламодатели покупают рекламу, а киберспорт собирает стадионы. Так, в 2016 году на соревнованиях по Dota 2 и CS: GO была собрана почти половина «Минск-Арены» — около 8 тысяч человек.

Константин Сивко берет интервью у игроков на киберфестивале TechLabs Cup, который проходил в Минске в 2013 году.

Киберспорт как вид спорта уже признан в России. Как объяснил собеседник, закрепление его статуса на законодательном уровне — это большой шаг. Есть вероятность, что со временем соревнования по компьютерным играм будут сравнимы по популярности с Олимпийскими играми.

«Поддержка киберспорта от государства могла бы быть более продуктивной. Потому что это то, чем интересуются люди, молодое поколение, дети. Мне кажется, важно поддерживать людей в том, что им интересно. Если интерес к киберспорту сопоставим с обычным спортом, то и поддержка должна быть примерно такой же. Например, в Швеции преподают в некоторых школах основы киберспорта, а в университетах открываются специальные факультеты. В Беларуси много людей играет в компьютерные игры. Если бы государство чуть больше интересовалась этим, то у киберспорта могло бы быть большое будущее», — размышляет брестчанин.