В Советской Гавани Хабаровского края состоялся второй митинг «Нет углю!»

Хабаровск, 13 августа, AmurMedia.

Второй раз собрались на митинг против перевалки угля жители Советской гавани Хабаровского края. Оформив свои мысли в виде резолюции, они твердо намерены доставить ее президенту России, как единственному чиновнику, который может им помочь, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на материалы инициативной группы «Нет углю!».

На митинге присутствовало около 1 000 жителей Советско-Гаванского и Ванинского районов Хабаровского края.

Выступили представители инициативной группы, члены различных партийных организаций, ветераны и жители района. Митинг прошел под лозунгами требования безусловного прекращения перевалки угля открытым способом, вблизи населенных пунктов на всей территории Дальнего Востока.

Были зачитаны письма от экологических активистов Кузбасса и Калининграда, которые выразили свою поддержку экологическому движению на Дальнем Востоке.

На митинге присутствовали заместитель министра промышленности и транспорта Хабаровского края Мусянович Б. М., первый заместитель председателя законодательной думы Хабаровского края Матвеев Ю. Ф. и глава Советско-Гаванского муниципального района Бухряков Ю. И. От выступлений представители власти отказались.

Во время митинга была установлена прямая связь с жителями Славянки, которые так же принимали участие в акции.