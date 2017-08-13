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09:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии приставы выставили на продажу 19 автомобилей должников

УФА, 12 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Управление Федеральной службы судебных приставов по РБ информирует о продаже арестованных у должников автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства. Их реализует фирма «33-й трест».

Подробности о месте и условиях приобретения транспортных средств можно узнать по телефонам в Уфе: (347)286−51−39, 286−51−40, адрес: ул. Кирова, 99/3, офис 16.

Автомобили, выставленные на торги:

— ДЕУ Нексия BDC, 2004 г.в., цена 73 000,00.

— ВАЗ 21150, 2006 г.в., цена 41 000,00.

— ГАЗ 322132, 2006 г.в., цвет желтый, цена 44 000, 00.

— KIA Spectra (FB2272), 2008 г.в., цвет черный, цена 37 000,00.

— ВАЗ 21124, 2007 г.в., цена 77 000, 00.

— Opel Astra F-Y, 2008 г. в. цена 219 000,00.

— ГАЗ 2705, 2008/ г.в., цена 83 000,00.

— Ссанг Йонг Actyon, 2012 г.в., цена 377 000,00.

— Джели MR7180U1 (FC) Vision, 2008 г.в., цена 63 000,00.

— ЛАДА 217030,2013 г.в., цена 243 000,00.

— ГАЗ 330210, 1996 г.в., цена 45 000,00.

— Хундай Matrix 1,6 Gl, 2007 г.в., цена 197 000,00.

— ДЭУ НЕКСИЯ D-BDC, 2004 г.в., цена 39 000,00.

— ФОРД ФИЕСТА, 2007 г.в., цена 63 000,00.

— ГАЗ 33023, 1998 г.в., цена 12 000,00.

— ХЭНДЭ СОНАТА, 2005 г.в., цена 115 000,00.

— ДЭУ Нексия, 1010 г.в., цена 41 000, 00.

— ВОЛЬВО FH 12, 1998 г.в., цена 288 000,00.

— МАЗ 543203−222, цвет белый, 2007 г.в., цена 236 000,00.

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