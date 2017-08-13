В Озерце показали, как изгонять мух
Традиции прошлых лет продемонстрировали в Музее народной архитектуры и быта в Озерце.
Традиции прошлых лет продемонстрировали в Музее народной архитектуры и быта в Озерце.
Участники праздника урожая «Жыцень» показали, как правильно срезать колосья серпом и сооружать снопы, а также провели
Крестьянка должна была сесть верхом на кочергу и, прыгая по кругу, прогонять насекомых. Вдобавок жителям дома следовало прогонять мух березовым веником, приговаривая заклинания.