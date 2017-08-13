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09:06 (мск), источник: Sputnik.by

В Озерце показали, как изгонять мух

Традиции прошлых лет продемонстрировали в Музее народной архитектуры и быта в Озерце.

Источник: Sputnik.by

Участники праздника урожая «Жыцень» показали, как правильно срезать колосья серпом и сооружать снопы, а также провели мастер-классы по плетению венков. Гостям показали еще один важный обряд — «Выгнанне мух».

Крестьянка должна была сесть верхом на кочергу и, прыгая по кругу, прогонять насекомых. Вдобавок жителям дома следовало прогонять мух березовым веником, приговаривая заклинания.

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