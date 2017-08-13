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09:09 (мск), источник: Sputnik.md

Исповедь столичного таксиста: почему в Кишиневе тяжело вызвать такси

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Вызвать такси в Кишиневе в последнее время стало совсем непросто. И дело не только в пробках, удушающей жаре или проливных дождях, но и в особом подходе к работе со стороны таксистов. О тонкостях и секретах профессии Sputnik рассказал водитель одной из столичных служб такси.

Источник: Sputnik.md

Почему в Кишиневе мало такси?

Вопрос, который интересует многих, почему в столице порой так тяжело вызвать такси. В час пик это занятие и вовсе граничит с лотереей, в которой везет, естественно, только счастливчикам. Диспетчеры и водители такси признаются, что машин хватает, но на деле все нет складно.

«Сейчас лето, жара, и многие водители, в особенности, пожилые не выходят в рейс днем. Шутка ли ездить по такой кошмарной жаре в машине, которая чуть ли плавится под солнцем. Даже кондиционер не спасает. Ко всему еще и пробки», — заявил собеседник агентства.

На вопрос о том, как же водители такси выполняют ежедневный план, если некоторые из них днем не выходят на работу, он отметил, что норму можно наверстать вечером, ночью или же рано утром.

«Никого не волнует, когда я должен выйти на работу. Могу хоть весь день просидеть дома и заниматься своими делами, а ночью поработать. Главное же сдать норму, а когда именно я на нее наработал — это уже никому не интересно», — сказал водитель.

Неудобные заказы

Кишиневские таксисты не борются за каждого клиента, а за удобные заказы. Тем, кто не попадает в этот своеобразный рейтинг кишиневских таксистов, придется продумывать маршрут иными способами.

«Пробки — это отдельная тема. Все водители не только такси стараются избегать их. Поэтому центральный сектор Кишинева в час пик однозначно вписывается в категорию неудобных заказов. Многие водители такси игнорируют такие вызовы. Зачем простаивать в пробке за те 35 леев, когда можно взять заказ допустим на Ботанику с Чекан и избежать все эти заторы», — пояснил водитель такси.

Как рассказал собеседник, лично он выбирает наименее загруженные районы города и курсирует по ним в течение всего дня.

«Так поступают многие водители такси. Потому что так выгоднее. Многие упрекают, что такси нет, водители не работают. Это не правда, я выхожу на работу в первую очередь зарабатывать, а не вкалывать за копейки. Моя норма в день — 450 леев в кассу. И не важно какие заказы я буду брать, чтобы сдать план. Начальство про это не спросит», — добавил он.

По его словам, благодаря такой тактике, в день ему удается заработать «чистыми» порядка тысячи леев. Когда средняя заработная плата в Молдове чуть превышает пять тысяч леев. Правда, такими успехами могут похвастать далеко не все водители такси.

Как вызвать такси, когда машин нет?

«Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной», а такси все равно не едет. С такой ситуацией сталкивался каждый из нас, когда опаздываешь, а такси предательски отвечает: «К сожалению, свободных машин нет». Действительно ли их нет?

«Пробка, час пик или что-то еще, а свободных машин нет. Проверить это можно, если использовать мобильное приложением такси, то сразу надо указать, что готовы доплатить к стандартному тарифу. Но если даже тогда машину не найдут, то действительно заказов слишком много и служба просто не успевает», — добавил собеседник.

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