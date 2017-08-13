Танцующий проводник в казахстанской электричке позабавил пользователей Сети
Танцующий проводник в казахстанской электричке позабавил пользователей Сети.
Танцующий проводник в казахстанской электричке позабавил пользователей Сети.
Видео появилось в паблике ZTB_video, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На кадрах мужчина средних лет, по всей видимости, работающий проводником поезда, весело танцует под композицию казахстанского исполнителя.
По словам комментаторов, мужчина работает в электричке
«Сколько ездила на электропоезде — столько его и видела. Всегда улыбчивый и доброжелательный! Удачи», — написала одна из пользователей.
«Оо, это же продавец наш давний) на электричке Атбасар-Астана», — также написали в комментариях под видео.
«Вместо танцующего миллионера теперь танцующий проводник», — пошутил другой комментатор.
За 30 минут видео посмотрели более 22 тысяч раз.