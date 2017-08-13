Танцующий проводник в казахстанской электричке позабавил пользователей Сети.

Видео появилось в паблике ZTB_video, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На кадрах мужчина средних лет, по всей видимости, работающий проводником поезда, весело танцует под композицию казахстанского исполнителя.

По словам комментаторов, мужчина работает в электричке Кокшетау-Астана. Жизнерадостный проводник или продавец мороженого (судя по комментариям читателей) вызвал у всех пользователей Сети только положительные эмоции. Многие из казахстанцев его сразу узнали.

«Сколько ездила на электропоезде — столько его и видела. Всегда улыбчивый и доброжелательный! Удачи», — написала одна из пользователей.

«Оо, это же продавец наш давний) на электричке Атбасар-Астана», — также написали в комментариях под видео.

«Вместо танцующего миллионера теперь танцующий проводник», — пошутил другой комментатор.

За 30 минут видео посмотрели более 22 тысяч раз.