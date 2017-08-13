«Челябавтотранс» распродает свои автобусы на Avito за 2,5 миллиона
ЧЕЛЯБИНСК 13 августа, ФедералПресс. МУП «Челябавтотранс», которое признанно банкротом, продает на сайте бесплатных объявлений Avito свои автобусы.
ЧЕЛЯБИНСК 13 августа, ФедералПресс. МУП «Челябавтотранс», которое признанно банкротом, продает на сайте бесплатных объявлений Avito свои автобусы.
Как сообщает «Первый областной», всего на продажу выставлено 15 единиц за 2,5 млн рублей.
Каждый «Лиаз», как сказано в объявлении, имеет небольшой пробег в связи с коротким сроком эксплуатации.
«Автобусы без обременений, юридически чистые. Звоните, договоримся», — гласит объявление.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее «Челябавтотранс» объявил себя банкротом и отказался выплачивать деньги бывшим сотрудникам. В ответ обманутые транспортники пожаловались на
Изначальная задолженность составляла 27 млн рублей. В августе стало известно, что