«Челябавтотранс» распродает свои автобусы на Avito за 2,5 миллиона

Как сообщает «Первый областной», всего на продажу выставлено 15 единиц за 2,5 млн рублей.

Каждый «Лиаз», как сказано в объявлении, имеет небольшой пробег в связи с коротким сроком эксплуатации.

«Автобусы без обременений, юридически чистые. Звоните, договоримся», — гласит объявление.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее «Челябавтотранс» объявил себя банкротом и отказался выплачивать деньги бывшим сотрудникам. В ответ обманутые транспортники пожаловались на экс-работодателя депутату, а также вышли на митинг, после которого задержкой заинтересовался Следственный комитет.