Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Ученые выяснили, почему испуганные люди цепляются друг за друга
Лавров назвал беспардонными действия США с закупкой газа
Дочь Пугачевой и Галкина стала звездой в соцсетях
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
СМИ опубликовали «убийственный» компромат на Саакашвили
Поведение Порошенко в МиГ-29 сняли на камеру - СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
10Перестрелка в здании Мособлсуда
09:56 (мск), источник: РБК

Daily Mail рассказала о вечеринке у Елизаветы II под песни ABBA

Королева Великобритании Елизавета II устроила в Виндзорском замке вечеринку под музыку шведской группы ABBA, на которую смогли попасть сотрудники королевского двора и их гости. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

Всего, как сообщает газета, на мероприятии было 500 человек. Гости были одеты в стиле «эпохи группы», стоимость входного билета составила $16. «Членам Королевского домохозяйства было разрешено покупать билеты для себя и для гостей. Это означало, что многие обычные люди из Виндзора могли прийти на мероприятие», — рассказал газете один из участников.

Читайте также
Елизавета II ищет уборщиков в Виндзорский замок
Газета отмечает, что любимой композицией королевы является «Dancing Queen», поэтому «неудивительно», что темой вечера стало творчество ABBA.

Сама королева в это время была в замке Балморал в Шотландии. Официальный представитель Букингемского дворца отказался комментировать изданию сообщения о вечеринке. «Мы не будем комментировать, поскольку это было частное мероприятие», — сказал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
На программу «Пусть говорят» выбрали нового ведущего
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
США готовы применить военные меры в отношении Пхеньяна
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
Слуцкий поблагодарил за поддержку болельщиков «Халла»
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь