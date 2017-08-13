Daily Mail рассказала о вечеринке у Елизаветы II под песни ABBA

Всего, как сообщает газета, на мероприятии было 500 человек. Гости были одеты в стиле «эпохи группы», стоимость входного билета составила $16. «Членам Королевского домохозяйства было разрешено покупать билеты для себя и для гостей. Это означало, что многие обычные люди из Виндзора могли прийти на мероприятие», — рассказал газете один из участников.
Газета отмечает, что любимой композицией королевы является «Dancing Queen», поэтому «неудивительно», что темой вечера стало творчество ABBA.
Сама королева в это время была в замке Балморал в Шотландии. Официальный представитель Букингемского дворца отказался комментировать изданию сообщения о вечеринке. «Мы не будем комментировать, поскольку это было частное мероприятие», — сказал он.