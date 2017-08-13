Динамическое шоу покажет пешеходный фонтан в Хабаровске

Напомним, обычно пешеходный фонтан работает с 12.00 до 23.00. С 21.30 до 23.00 водный комплекс включает режим свето-динамического представления.



Кстати, сегодня в 18:00 состоится матч пятого тура Российской премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» примет на своем поле ФК «Рубин». ИА «Хабаровский край сегодня» пришло к выводу: ни разу в истории армейцы не обыгрывали футболистов из столицы Татарстана в рамках чемпионатов страны.



Как ранее сообщалось, в полную силу хабаровский пешеходный фонтан заработал в конце июля.



Пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Он сразу стал местом притяжения хабаровчан. Данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.