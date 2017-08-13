Динамическое шоу покажет пешеходный фонтан в Хабаровске
Представление начнется в 8 вечера на набережной.
Представление начнется в 8 вечера на набережной.
Динамическое шоу покажут хабаровчанам. Пешеходный фонтан начнет демонстрацию сегодня в 20:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Шоу на набережной Хабаровска смогут увидеть хабаровчане сегодня с 20:00 до 23:00.
Напомним, обычно пешеходный фонтан работает с 12.00 до 23.00. С 21.30 до 23.00 водный комплекс включает режим
Кстати, сегодня в 18:00 состоится матч пятого тура Российской
Как ранее сообщалось, в полную силу хабаровский пешеходный фонтан заработал в конце июля.
Пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Он сразу стал местом притяжения хабаровчан. Данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.
Диаметр игрового фонтанного комплекса составил 38 метров. Он построен в рамках проекта реконструкции набережной краевого центра на месте старого фонтана, который располагался напротив входа в футбольный стадион. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», фонтан превзошёл предшественника как по размерам — в 5 раз, так и по красоте.