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09:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Динамическое шоу покажет пешеходный фонтан в Хабаровске

Представление начнется в 8 вечера на набережной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Динамическое шоу покажут хабаровчанам. Пешеходный фонтан начнет демонстрацию сегодня в 20:00, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Шоу на набережной Хабаровска смогут увидеть хабаровчане сегодня с 20:00 до 23:00.

Напомним, обычно пешеходный фонтан работает с 12.00 до 23.00. С 21.30 до 23.00 водный комплекс включает режим свето-динамического представления.

Кстати, сегодня в 18:00 состоится матч пятого тура Российской премьер-лиги. «СКА-Хабаровск» примет на своем поле ФК «Рубин». ИА «Хабаровский край сегодня» пришло к выводу: ни разу в истории армейцы не обыгрывали футболистов из столицы Татарстана в рамках чемпионатов страны.

Как ранее сообщалось, в полную силу хабаровский пешеходный фонтан заработал в конце июля.

Пробный запуск пешеходного игрового фонтана состоялся накануне футбольного матча «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Он сразу стал местом притяжения хабаровчан. Данный фонтанный комплекс уникален для Хабаровска и всего Дальнего Востока. В знойные дни гости набережной могут освежиться под струями воды, которая не накапливается в резервуаре и уходит через металлические решётки под землю.

Диаметр игрового фонтанного комплекса составил 38 метров. Он построен в рамках проекта реконструкции набережной краевого центра на месте старого фонтана, который располагался напротив входа в футбольный стадион. Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», фонтан превзошёл предшественника как по размерам — в 5 раз, так и по красоте.

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