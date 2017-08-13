Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
В Киеве назвали дату «последнего боя за Украину» в Донбассе
Полицейские попались на аферах с квартирами
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей
«Мерседес» изобрел новую подушку безопасности
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10:22 (мск), источник: Sputnik.by

Фотофакт: белорусы наблюдали за звездопадом Персеиды

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Белорусы в ночь на 13 августа могли наблюдать за необычным небесным явлением — звездопадом Персеиды, сообщает Sputnik.

Падение большого количества метеоров было зафиксировано в ночь с 12 на 13 августа. Наблюдать за звездопадом, по словам астроном, лучше всего было в предрассветные часы — потоки метеоров лучше всего были видны северо-восточной части небосвода, южнее созвездия Кассиопея.

Падающие частицы, размер которых не превышает размера песчинки, сгорают в атмосфере нашей планеты на высоте порядка 80−100 километров. Для потока Персеиды характерна скорость падения около 50−60 км/с. Поэтому маленькие частицы, обладая колоссальной энергией, вспыхивают.

Земля на протяжении года пересекает несколько метеорных потоков. Метеорный поток Персеиды — один из наиболее масштабных, его земляне могут наблюдать на протяжении нескольких недель.

Это небесное явление не представляет опасности для людей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Необычный танцевальный флешмоб прошел в Витебске
МЧС опубликовало видео тушения подстанции в центре Минска
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
США готовы применить военные меры в отношении Пхеньяна
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь