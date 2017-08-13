Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра
Глава партии, предложившей Путину уйти с поста, дал комментарий
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
«Я подумаю» Путин ответил на просьбу баллотироваться на президентских выборах
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ узнали, что может сделать Киев против Крымского моста
СМИ: депутат о грубом нарушении на рыбалке Путина
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Поддельная подпись: семья Фриске проиграла в суде
СМИ: сестра Фриске в купальнике позирует у океана
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
10Извержение индонезийского вулкана Синабунг
10:24 (мск), источник: Sputnik.md

Для кого опасны арбузы и дыни

Арбузы и дыни представляют опасность для аллергиков, особенно страдают те, у кого реакция на сорные травы.

Источник: Sputnik.md

Об этом в эфире Sputnik Казахстан рассказала Руководитель аллергологической службы больницы управделами президента Казахстана Галия Тусупбекова.

По словам врача, на конец лета приходится последняя волна аллергии на пыльцу растений, которая может продолжаться до первого снега. Самыми известными виновниками аллергии являются полынь, амброзия и лебеда.

Эти сорные ветроопыляемые травы вызывают тяжелые симптомы, которые ухудшают качество жизни пациентов: зуд, заложенность носа, чихание, даже приступы удушья и кожные проявления.

В этом случае врачи выписывают пациентам, кроме лечения, гипоаллергенную диету, в которой в первую очередь исключается пищевые продукты, дающие перекрестную реакцию, говорит Галия Тусупбекова.

«При аллергии на полынь, подорожниковые, амброзию нельзя кушать арбузы и дыни. А в этом время у нас массовое поступление данной продукции на рынки. Люди активно покупают дыни и арбузы и ухудшают течение аллергии», — отметила врач.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Исповедь столичного таксиста: почему в Кишиневе тяжело вызвать такси
Для кого опасны арбузы и дыни
Ласицкене завоевала золото ЧМ в Лондоне в прыжках в высоту
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
США готовы применить военные меры в отношении Пхеньяна
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Интерьер недели: классическая трешка в старом фонде
Сбербанк рекордно снизил ставки и первый взнос по ипотеке
Жителям Ленобласти пересчитают счета за капремонт
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь