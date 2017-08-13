Для кого опасны арбузы и дыни

Источник: Sputnik.md

Об этом в эфире Sputnik Казахстан рассказала Руководитель аллергологической службы больницы управделами президента Казахстана Галия Тусупбекова.

По словам врача, на конец лета приходится последняя волна аллергии на пыльцу растений, которая может продолжаться до первого снега. Самыми известными виновниками аллергии являются полынь, амброзия и лебеда.

Эти сорные ветроопыляемые травы вызывают тяжелые симптомы, которые ухудшают качество жизни пациентов: зуд, заложенность носа, чихание, даже приступы удушья и кожные проявления.

В этом случае врачи выписывают пациентам, кроме лечения, гипоаллергенную диету, в которой в первую очередь исключается пищевые продукты, дающие перекрестную реакцию, говорит Галия Тусупбекова.