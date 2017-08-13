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10:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Основатель Microsoft завел страничку в Instagram

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс завел аккаунт в соцсети Instagram. Основатель Microsoft.

Источник: AP 2017

Страничка имеет знак верификации от руководства соцсети. В описании аккаунта сказано, что он будет посвящен работе в сфере благотворительности и «другим интересам» Гейтса.

Первой публикацией стала подборка из трех фотографий, сделанных во время поездки бизнесмена в Танзанию. Кадры сделаны во время обеда Гейтса с местными школьниками.

Во время загрузки произошла ошибка.

На момент публикации новости страничка имеет более 100 тысяч подписчиков. Сам Гейтс следит за обновлениями 25 аккаунтов, в том числе своей супруги Мелинды, Microsoft, основателя Facebook Марка Цукерберга и ряда благотворительных организаций.

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