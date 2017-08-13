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10:30 (мск), источник: Publika.md

День молодёжи отметили накануне в столице

Концерты под открытым небом и танцы в ночных клубах до упаду. Накануне в столице отмечали День молодежи.

Источник: Publika.md

Развлекались от души и с юношеским задором.

Подарком ко Дню молодежи стал концерт Павла Стратан. «Атмосфера супер, ждём Павла. Небо ясное».

Певец исполнил не только хорошо известные, но и новые песни.

«Приготовил несколько новых песни из новог альбома. По случаю Дня молодёжи хочу пожелать всем как можно дольше сохранить в душе ощущение юности».

«Хотим, чтобы хорошие времена и хорошая музыка запомнились. Поэтому решили пригласить Павла. Это на сто процентов “живой” концерт».

Веселиться продолжили в ночных клубах. Не расходились почти до утра.

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