Салоны красоты для животных набирают популярность в Молдове

Источник: Publika.md

В салонах красоты для животных четвероногих клиентов хватает. Хозяева говорят, что души не чают в питомцах. Поэтому готовы потратиться на их внешний вид.

Фенечка — кандидат в чемпионы Молдовы, в салон ее приводят раз в полтора месяца. Наведение красоты, включая покраску шерсти, занимает около двух часов.

«Красят в основном собачек болонок, с белой шерстью, пудельков. Вот был пудель, крашеный в радугу, ну и ёрки по желанию, опять-таки всё зависит от исходного цвета шерсти», — сказала грумер Светлана Мельникова.

Специалисты уверяют — краска животному не вредит. И для сережек, как у Фенечки, прокалывать уши не нужно.

«Эта вот сережечка, она не травматична, клей гипоаллергенный, она очень долго держится».

Завсегдатаи здесь — многие владельцы собак.

«Мы посещаем каждые 3 недели. Нам нравятся такие креативные стрижки, чтобы были с юбочкой чуть-чуть, хоть он и мальчик, но чуть-чуть нам нравятся такие вот. Может и с цветом что-то добавить где-то».

Привозят в салон и котов. Их, как правило, стригут на лето.

«Стрижка неагрессивного кота стоит 200, агрессивного — 250. Потому что с агрессивным животным сложнее, дольше, оно может укусить, может травмировать, поцарапать и так далее», — сказал ветеринар Александр Подымов.