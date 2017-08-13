Салоны красоты для животных набирают популярность в Молдове
Все как у людей — маникюр, мытье и стрижка и даже креативное окрашивание.
Все как у людей — маникюр, мытье и стрижка и даже креативное окрашивание.
В салонах красоты для животных четвероногих клиентов хватает. Хозяева говорят, что души не чают в питомцах. Поэтому готовы потратиться на их внешний вид.
Фенечка — кандидат в чемпионы Молдовы, в салон ее приводят раз в полтора месяца. Наведение красоты, включая покраску шерсти, занимает около двух часов.
«Красят в основном собачек болонок, с белой шерстью, пудельков. Вот был пудель, крашеный в радугу, ну и ёрки по желанию,
Специалисты уверяют — краска животному не вредит. И для сережек, как у Фенечки, прокалывать уши не нужно.
«Эта вот сережечка, она не травматична, клей гипоаллергенный, она очень долго держится».
Завсегдатаи здесь — многие владельцы собак.
«Мы посещаем каждые 3 недели. Нам нравятся такие креативные стрижки, чтобы были с юбочкой
Привозят в салон и котов. Их, как правило, стригут на лето.
«Стрижка неагрессивного кота стоит 200, агрессивного — 250. Потому что с агрессивным животным сложнее, дольше, оно может укусить, может травмировать, поцарапать и так далее», — сказал ветеринар Александр Подымов.
200−250 леев стоит и груминг маленьких собак. Для крупных цена выше — до тысячи леев.