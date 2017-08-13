Уфимцы жалуются на запах свиней, которых содержат в центре города

«На протяжении всего лета в нашем дворе исходят запахи навоза и скотного двора, — пишут авторы письма. — На улицу невозможно выйти, невозможно открыть окна в доме. Жители нижних этажей не могут находиться в своих квартирах, не могут сушить белье на лоджиях. На территории частного дома каждый день выгуливаются разные домашние животные: кролики, козы, собаки, свиньи. Кроме этого, большой голубятник».

Люди обеспокоены, что в связи с домашним зоопарком развелось много мух, которые разносят инфекцию. Также они сообщают, что появились крысы на территории дома. Договориться с хозяевами свинарника жильцы не смогли.