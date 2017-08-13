В Алматинской области разрушают древние скалы с петроглифами
Журналист Кайрат Балтабай на своей странице в Facebook поднял проблему разрушения древних скал с петроглифами в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Журналист Кайрат Балтабай на своей странице в Facebook поднял проблему разрушения древних скал с петроглифами в Алматинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По его словам, жители разрушают петроглифы, добывая каменные плиты.
«Против лома нет приема. С помощью этого нехитрого, но эффективного орудия более 20 лет в урочище Караеспе (близ аула Малайсары Кербулакского района Алматинской области) добывают каменные плиты. Заодно разрушая древнюю историю и культуру. (…) По словам местных жителей многие наскальные рисунки уже потеряны. Однако винить старателей в этом лично мне
«И по всей видимости, никто из разрушителей “не мог понять в сей миг …, на что он руку поднимал!” Хотя владельцы плиточного дела должны были уведомить исполнительные органы о наличии “граффити”, узнать, не представляют ли они историческую ценность. Увы, этого они не сделали. (Правда, в наших палестинах бизнес и власть понятия почти неразделимые. Не будешь же сам себя обременять защитой
Он рассказал, что накануне вместе с коллегами он прошелся по этим местам. «К сожалению, ущелье далеко не в лучшем виде. Житель Малайсары Кожан-аға любезно согласился показать нам исчезающие достопримечательности. Охотник со стажем прекрасно знает всю округу. (…) Оцените сами, до какого состояния довели бесценные сокровища», — отметил казахстанец.
«Есть и радостная весть. Сегодня на развалинах Караеспе побывал профессор Алексей Марьяшев и по его авторитетному мнению, наскальные изображения родом из раннего бронзового, бронзового и раннего железного века. Четыре тысячи лет они стояли целы и невредимы и только последние четверть столетия обернулись для них настоящим кошмаром. Спасти бы уцелевшие. Что там у нас говорили про карту сакральных мест?», — написал журналист.