В Алматинской области разрушают древние скалы с петроглифами

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По его словам, жители разрушают петроглифы, добывая каменные плиты.

«Против лома нет приема. С помощью этого нехитрого, но эффективного орудия более 20 лет в урочище Караеспе (близ аула Малайсары Кербулакского района Алматинской области) добывают каменные плиты. Заодно разрушая древнюю историю и культуру. (…) По словам местных жителей многие наскальные рисунки уже потеряны. Однако винить старателей в этом лично мне как-то неудобно. Ущелье не исследовано учеными. Петроглифы не входят в список охраняемых государством объектов», — написал Балтабай.

«И по всей видимости, никто из разрушителей “не мог понять в сей миг …, на что он руку поднимал!” Хотя владельцы плиточного дела должны были уведомить исполнительные органы о наличии “граффити”, узнать, не представляют ли они историческую ценность. Увы, этого они не сделали. (Правда, в наших палестинах бизнес и власть понятия почти неразделимые. Не будешь же сам себя обременять защитой какого-то культурного наследия)», — добавил журналист.

Он рассказал, что накануне вместе с коллегами он прошелся по этим местам. «К сожалению, ущелье далеко не в лучшем виде. Житель Малайсары Кожан-аға любезно согласился показать нам исчезающие достопримечательности. Охотник со стажем прекрасно знает всю округу. (…) Оцените сами, до какого состояния довели бесценные сокровища», — отметил казахстанец.