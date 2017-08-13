В понедельник в Москву придут грозы и шквалистый ветер

Источник: РИА "Новости"

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU — Жара с максимальными температурами до 29 градусов в понедельник сменится умеренной прохладой с дождями, грозами и сильным ветром, сообщает Гидрометцентр России.

По данным ведомства, в ночь на понедельник в Москве пройдет небольшой дождь, в отдельных районах возможна гроза, температура опустится до 16−18 градусов.

Днем в столичном регионе ожидается до 24−26 градусов, пройдет дождь, порывы ветра могут достигать 12−17 м/с. В некоторых районах может выпасть до 7 мм осадков.