В Нижнекамске скончался городской прокурор Фалих Мустакимов

Источник: ИА Татар-информ

Фалих Мустакимов родился 28 августа 1964 года в Азнакаевском районе Татарстана. В 1983 году он окончил обучение в Лениногорском педагогическом училище, в 1991 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В тот же год он начал службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Автозаводского района Набережных Челнов.

С 1991 по 1993 гг. Мустакимов работал следователем, старшим следователем по особо важным делам прокуратуры Челнов.

С 1993 по 1997 гг. занимал должность старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры РТ.

С 1997 по 2000 гг. работал начальником следственного отдела прокуратуры Челнов.

С 2000 по 2004 гг. являлся прокурором Тукаевского района.



С 2004 по 2012 гг. прибывал в должности начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РТ.

С февраля 2012 года он работал Нижнекамским городским прокурором.

Фалих Мустакимов был награжден медалью «В память 1000-летия Казани», знаком отличия «За безупречную службу». Он являлся заслуженным юристом Татарстана.