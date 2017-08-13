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14:29 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске скончался городской прокурор Фалих Мустакимов

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Ночью на 53-м году ушел из жизни городской прокурор Нижнекамска Фалих Мустакимов, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника прокурора РТ Руслан Бариев.

Источник: ИА Татар-информ

Фалих Мустакимов родился 28 августа 1964 года в Азнакаевском районе Татарстана. В 1983 году он окончил обучение в Лениногорском педагогическом училище, в 1991 году окончил юридический факультет Казанского государственного университета. В тот же год он начал службу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Автозаводского района Набережных Челнов.

С 1991 по 1993 гг. Мустакимов работал следователем, старшим следователем по особо важным делам прокуратуры Челнов.

С 1993 по 1997 гг. занимал должность старшего следователя, следователя по особо важным делам прокуратуры РТ.

С 1997 по 2000 гг. работал начальником следственного отдела прокуратуры Челнов.

С 2000 по 2004 гг. являлся прокурором Тукаевского района.

С 2004 по 2012 гг. прибывал в должности начальника отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РТ.

С февраля 2012 года он работал Нижнекамским городским прокурором.

Фалих Мустакимов был награжден медалью «В память 1000-летия Казани», знаком отличия «За безупречную службу». Он являлся заслуженным юристом Татарстана.

Руководство, коллектив и ветераны прокуратуры Республики Татарстан скорбят по поводу безвременной кончины Фалиха Мустакимова.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, разделяем с Вами боль невосполнимой утраты и скорбим вместе с Вами. Ушедший из жизни Фалих Салихович всегда останется в нашей памяти как порядочный человек и настоящий профессионал, посвятивший всю свою жизнь служению закону.

14 августа в 10.00 на Ново-Татарском кладбище в поселке Константиновка состоятся похороны.

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