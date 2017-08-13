Евгений Куйвашев посетил Ирбитскую ярмарку
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев стал гостем юбилейной Ирбитской ярмарки. На ярмарке были представлены уникальные изделия уральских мастеров.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев стал гостем юбилейной Ирбитской ярмарки. На ярмарке были представлены уникальные изделия уральских мастеров.
Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев посетил ярмарку 12 августа. А незадолго до этого, на заседании правительства 10 августа врио губернатора дал поручение разработать комплексную региональную программу по развитию и сохранению народных промыслов.
«Мне очень приятно, что на ярмарке ярко представлен народный промысел. В этом году мы примем соотвествующую программу, и сегодня я специально обратил внимание на ремесленные изделия. Я уверен, что год от года будет расширяться их перечень, увеличиваться ассортимент», — сказал глава региона.
С необычным предложением к Евгению Куйвашеву обратился Сергей Коротченя — мастер по художественной обработке бересты из Нижнего Тагила. Он разработал проект демонстрационной мастерской, где можно увидеть, как на глазах гостей рождается новое изделие. А у мастера из Тавды Владимира Кузнецова врио губернатора приобрел сувенир — искусно вырезанную из дерева рыбу.
Главу региона заинтересовали знаковые площадки ярмарки. Например, «Чайная улица», впервые организованная генконсульством Республики Азербайджан в Екатеринбурге, торговыми представительством Республики Казахстан, Курултай башкир Свердловской области и Центром развития туризма региона.
На площадке Ирбитского молзавода главу региона познакомили с новой упаковкой молочной продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и для всех, кому важен здоровый образ жизни. А хлебопеки Ирбита преподнесли главе региона подарок — торт в виде герба Свердловской области.
Евгений Куйвашев стал гостем и национального молдавского подворья. Семья Кожокарь — родом из Молдавии, но давно живет на Урале, в Ирбитском районе. Несмотря на суровый уральский климат, их хозяйство дает богатый урожай винограда, арбузов.
По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории.
«Юбилейная дата ярмарки — хороший повод поговорить об успехах. Прежде всего радует приток посетителей — ожидается 35 тыс. человек. Сегодня приехали не только свердловчане, но и наши соседи с Южного Урала, из Удмуртии, с Волги и Алтая, из Белоруссии и других стран ближнего зарубежья», — поделился впечатлениями глава региона.