Евгений Куйвашев посетил Ирбитскую ярмарку

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев посетил ярмарку 12 августа. А незадолго до этого, на заседании правительства 10 августа врио губернатора дал поручение разработать комплексную региональную программу по развитию и сохранению народных промыслов.

«Мне очень приятно, что на ярмарке ярко представлен народный промысел. В этом году мы примем соотвествующую программу, и сегодня я специально обратил внимание на ремесленные изделия. Я уверен, что год от года будет расширяться их перечень, увеличиваться ассортимент», — сказал глава региона.

С необычным предложением к Евгению Куйвашеву обратился Сергей Коротченя — мастер по художественной обработке бересты из Нижнего Тагила. Он разработал проект демонстрационной мастерской, где можно увидеть, как на глазах гостей рождается новое изделие. А у мастера из Тавды Владимира Кузнецова врио губернатора приобрел сувенир — искусно вырезанную из дерева рыбу.

Главу региона заинтересовали знаковые площадки ярмарки. Например, «Чайная улица», впервые организованная генконсульством Республики Азербайджан в Екатеринбурге, торговыми представительством Республики Казахстан, Курултай башкир Свердловской области и Центром развития туризма региона.

На площадке Ирбитского молзавода главу региона познакомили с новой упаковкой молочной продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и для всех, кому важен здоровый образ жизни. А хлебопеки Ирбита преподнесли главе региона подарок — торт в виде герба Свердловской области.

Евгений Куйвашев стал гостем и национального молдавского подворья. Семья Кожокарь — родом из Молдавии, но давно живет на Урале, в Ирбитском районе. Несмотря на суровый уральский климат, их хозяйство дает богатый урожай винограда, арбузов.

По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории.