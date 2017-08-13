В начале недели волгоградцев ждет жаркая погода
В некоторых районах области столбик термометра поднимется до 37 градусов Цельсия.
В некоторых районах области столбик термометра поднимется до 37 градусов Цельсия.
Синоптики обещают в начале недели малооблачную, жаркую погоду. В понедельник по области осадков наблюдаться не будет. В ночь с воскресенья на понедельник в регионе ожидается температура воздуха +17…+22ºС, местами до +12ºС. Днем в понедельник и во вторник воздух прогреется до +32…+37ºС.
Такая же температура ожидается ночью в Волгограде. Днем будет немного прохладней: +31…+33ºС. Во вторник, 15 августа, в Волгограде прогнозируют +30…+35ºС.
По данным регионального МЧС, в большинстве районов Волгоградской области сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. В отдельных районах северной половины области ожидается высокая пожароопасность.