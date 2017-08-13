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14:30 (мск), источник: РИАЦ

В начале недели волгоградцев ждет жаркая погода

В некоторых районах области столбик термометра поднимется до 37 градусов Цельсия.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +21° 88% 759 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИАЦ

Синоптики обещают в начале недели малооблачную, жаркую погоду. В понедельник по области осадков наблюдаться не будет. В ночь с воскресенья на понедельник в регионе ожидается температура воздуха +17…+22ºС, местами до +12ºС. Днем в понедельник и во вторник воздух прогреется до +32…+37ºС.

Такая же температура ожидается ночью в Волгограде. Днем будет немного прохладней: +31…+33ºС. Во вторник, 15 августа, в Волгограде прогнозируют +30…+35ºС.

По данным регионального МЧС, в большинстве районов Волгоградской области сохранится режим чрезвычайной пожароопасности. В отдельных районах северной половины области ожидается высокая пожароопасность.

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