Хождения Александра Сухарева: Беларусь не в Минске, а за кольцевой

Источник: Sputnik.by

В походах по Беларуси, которые Александр Сухарев совмещает с музыкальным творчеством, самое главное — правильно просчитать всю логистику.

«Мой распорядок, как я все планировал, утром в 7−8, или, если надо побольше пройти, то в 6 я стартую и иду до обеда фактически. Это и есть 25−30 километров», — говорит Сухарев.

Во время первого пешего тура музыкант думал, что в дороге нужно останавливаться на отдых осле пройденных 10-ти километров, однако довольно быстро понял, что это ошибка: как только начинаешь отдыхать, через 5−10 минут понимаешь, что идти дальше вообще не хочешь.

«Ноги становятся просто чугунными, и очень тяжело вкатываться потом. Я понял, что надо себя пересилить, реально ты проходишь первую десятку, начинаешь уставать, потом идешь на жилах до 15-ти, и после них оно существует — второе дыхание. Ты идешь на автомате и последние 7−8 километров проходишь совершенно в другом настроении», — говорит Сухарев.

За время походов у музыканта уже сложился привычный режим — полдня идешь, к обеду приходишь, отдыхаешь, и вечером концерт.

«Что мне понравилось — это дикая перезагрузка мозга, когда ты один, наедине с природой, ты понимаешь, что жизнь совершенно другая, чем ты ее себе представляешь. Когда происходит такая перезагрузка, ты относишься по-другому к километрам, к песням, к людям и к себе самому. За счет этих походов я научился себя уважать», — отмечает артист.

Кроме того, немало открытий Александр Сухарев сделал для себя и о родной стране.