Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кожевникова, Бледанс и Чехова на премьере фильма Реввы
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Эксперты: это растительное масло не стоит покупать
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Главные события недели (видео)Поклон Усэйну Болту, землетрясение в Китае, «кровавая» луна и пицца на дороге в Арканзасе — самые обсуждаемые события в видеоформате
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
"Мы же вас предупреждали" — постпред РФ при ООН о санкциях
Указ Путина: ВМФ РФ должен уступать лишь флоту США
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
СМИ: Крым поблагодарил министра Украины, запретившего ездить в РФ
США способны нанести по РФ ядерный удар – МО РФ
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле
Самая дешевая квартира в центре Москвы
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
12:37 (мск), источник: Kazinform

10-метровая домбра стала лучшей инсталляцией в Павлодаре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Десятиметровая домбра стала самой популярной фотозоной этнофестиваля «Ұлы дала елi» в Павлодаре, передает pavlodarnews.kz.

Источник: Kazinform

Как сообщила и.о. руководителя отдела образования Экибастуза Сания Бугумбаева, при ее создании были учтены все параметры, которым должна соответствовать настоящая домбра, только в разы больше.

«Ее ширина — 2,7 метра, высота вместе с постаментом — 11 метров, основа инструмента металлическая, покрытая искусственным газоном, — рассказала Сания Бугумбаева. — Изготовление любимого казахами народного инструмента заняло три дня. Домбра состоит из двух частей, которые мы в единое целое собирали уже на месте в этноауле».

В дальнейшем планируется, что огромный инструмент найдет свое место во дворе экибастузской музыкальной школы. Еще одним подарком от города горняков стали трехметровые фигуры девушки и парня, украшенные тремя тысячами искусственных цветов.

«Мы собирали фигуры молодых людей на территории парка “Шахтер”, с ними было очень интересно работать, — поделилась директор центра “Досуг” Людмила Гончарова. — Для украшения костюмов выбирали яркие цвета. За те два дня, что мы трудились над инсталляцией, к нам неоднократно подходили горожане и интересовались, куда мы готовим молодых людей. Конечно, мы очень рады, что наша работа нашла достойное место на “Ұлы дала ел”. После праздника, возможно, она вернется в парк “Шахтер”».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россиянам порекомендовали отказаться от поездок в Шарлоттсвилл
Эрдоган заявил о возможном улучшении отношений с Германией
Сын Мадуро пригрозил Трампу взятием Белого дома
Усэйн Болт не смог финишировать в последнем забеге в карьере
Шойгу: Подконтрольная Дамаску территория увеличилась в 2,5 раза
В Якутии более 20 тысяч человек остались без электричества
В турецкой Аланье российская туристка впала в кому
Спорт
Красно-синяя минута: ЦСКА выиграл у «Спартака» в дерби Пропустив первой, команда Виктора Гончаренко вырвала победу в дерби, забив два гола в промежутке с 83-й по 85-ю минуту
Авто
На базе «Нивы» сделали «автомобиль-невидимку» для военных (фото) Производитель обещает, что машина будет устойчива перед коррозией и малозаметна для воздушной разведки
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
От Соколова до Певцова: секс-символы кино 90-х тогда и сейчас 13 августа исполняется 55 лет Андрею Соколову, сыгравшему возлюбленного маленькой Веры и моментально ставшему самым желанным мужчиной Союза. Вспоминаем других актеров, покорявших сердца зрительниц в годы перестройки
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Дом детства Трампа выставили для аренды на Airbnb
Рядом с какими станциями метро жилье дешевле: рейтинг
Леди
Точка зрения: почему я считаю, что бодипозитив — это вранье Бьюти-редактор «Леди Mail.Ru» Марина Сютаева убеждена: те, кто на каждом углу кричит: «Я люблю свои лишние килограммы!» — совсем не уверены в этом
Дети
Иван Жидков показал взрослую дочь Татьяны Арнтгольц 7-летняя Маша растет копией своей мамы.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Как обустроить пространство под лестницей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь