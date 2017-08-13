10-метровая домбра стала лучшей инсталляцией в Павлодаре

Как сообщила и.о. руководителя отдела образования Экибастуза Сания Бугумбаева, при ее создании были учтены все параметры, которым должна соответствовать настоящая домбра, только в разы больше.

«Ее ширина — 2,7 метра, высота вместе с постаментом — 11 метров, основа инструмента металлическая, покрытая искусственным газоном, — рассказала Сания Бугумбаева. — Изготовление любимого казахами народного инструмента заняло три дня. Домбра состоит из двух частей, которые мы в единое целое собирали уже на месте в этноауле».

«Мы собирали фигуры молодых людей на территории парка “Шахтер”, с ними было очень интересно работать, — поделилась директор центра “Досуг” Людмила Гончарова. — Для украшения костюмов выбирали яркие цвета. За те два дня, что мы трудились над инсталляцией, к нам неоднократно подходили горожане и интересовались, куда мы готовим молодых людей. Конечно, мы очень рады, что наша работа нашла достойное место на “Ұлы дала ел”. После праздника, возможно, она вернется в парк “Шахтер”».